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KAEÜ’sinde Kütüphane ve İslami İlimler Fakülte binası 2020 yatırım planına alındı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde Kütüphane ve İslami İlimler Fakültesi Binaları 2020 Yatırım Planına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 17:52:50 -
KAEÜ’sinde Kütüphane ve İslami İlimler Fakülte binası 2020 yatırım planına alındı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde Kütüphane ve İslami İlimler Fakültesi Binaları 2020 Yatırım Planına alındı.


27 Mayıs 2016 tarihinde üniversitemizde düzenlenen fahri doktora tevdi töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile üniversiteye kütüphane binası yapımı işi Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığına verilmişti.


Alınan kararın ardından 6 Temmuz 2018 tarihinde Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Kasapoğlu arasında kütüphane binasının yapılabilmesi için üst düzey protokol imzalandı.


Rektör Vatan Karakaya, Strateji ve Bütçe Bakanlığı tarafından gerekli hibelerin sağlandığını kaydetti.

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