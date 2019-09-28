Kamu işçilerinin merakla beklediği ilave tediye ödeme tarihleri tarihleri belli oldu. Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2019 yılı ilave tediye ödeme dönemleri belirlendi. 2100 TL brüt ücret alan bir kamu işçisi, 650 TL tediye, 250,21 TL‘de toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi olmak üzere toplamda 900 TL ödeme alacak. İşçilerin ilave tediyelerinin tamamı 23 Aralık 2019 tarihinde ödenecek. Peki kadroya geçen taşeron işçiler asgari ücret zammı alacak mı?

Yıllarıdır süren sancılı süreç sonunda kadro talepleri gerçekleşen taşeron işçiler sonunda kadroya alınarak 4/D statüsüne kavuşan taşeron işçiler kavuştukları bu yeni statüde eski düzenden farklı olarak kazanımlar elde etmektedir. Bunlardan en önemlisi de maaşlarına yapılacak zamlardır.

Taşeron şirketlerden kadroya geçen işçiler için bir ilk gerçekleşti ve önceki kadrolu işçiler ile 696 sayılı KHK ile kadroya geçen işçiler için ücretler eşitlendi. Kariyermemur’un haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANFA Genel Müdürlüğü ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesinde bir ilk yaşandı. 696 sayılı KHK ile kadroya geçen işçiler ile daha önce ANFA’da çalışan işçiler arasındaki ücret ayrımı kaldırıldı. ANFA Genel Müdürü Erdal Türk, ANFA’da bundan sonra çalışanlar arasında KHK’lı ve ANFA’lı şeklinde bir ayrımın olmayacağını belirterek, “ Bugünden sonra bütün çalışanlarımız ANFA’nın çalışanıdır” dedi.

Kadroya geçen taşeron işçiler ne kadar ödeme alacak?

2100 TL brüt ücret alan bir kamu işçisi, 650 TL tediye, 250,21 TL ‘de toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi olmak üzere toplamda 900 TL ödeme alacak. Cumhurbaşkanı Kararına göre, ilave tediye ödemesinin yasal dayanağı olan 6772 Sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereği maden işletmelerinde yer altında çalışan işçilerin ilave tediyelerinin tamamı 23 Aralık 2019 tarihinde ödenecek. 2019 asgari ücret ve yüzde 4 maaş zammına göre 13 günlük 2019 yılı Ocak İlave Tediye ödemelerinde en düşük tutar brüt 1.152,97 TL olacak.

Taşeron işçiler ne kadar asgari ücret zammı alacak?

Yerel mahkemenin verdiği karara göre, asgari ücretin fazlasına çalışan emekçilerin ücreti yeni asgari ücrete yükseltilecek. Hizmet alım ihaleleri ve bireysel iş sözleşmesinde belirlenen yüzde fazlası (%10, %20 vb) ise yeni asgari ücret esas alınarak belirlenecek. Asgari ücretin yüzde fazlasına çalışan emekçilerin bu şekilde tespit edilen yeni ücretlerine, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Yüksek Hakem Kurulu kararı ile imzalan toplu iş sözleşmesinde belirtilen ücret zammı uygulanacak. İşçi hizmet alım ihalelerine ile bireysel iş sözleşmelerine göre asgari ücretin % 10 fazlası ile çalışıyor ise; 1 Ocak 2019 tarihinde uygulanacak 85,28 TL/gün brüt asgari ücretin %10 fazlası 93,80 TL/gün brüt üzerine %4 oranında zam yapılarak, 97,55 TL/gün brüt olarak ücreti tespit edilecek. Yine, işçinin ücreti asgari ücretin %20, %30, %40, %50 ve katları ise, bu örnek hesaplama temel alınarak 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle ödenecek ücretlerin tespit edilmesi gerekecek.