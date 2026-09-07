  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla başlatılan soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifade verdi! İşte ilk sözleri... Ahmet ve Hülya Gökçek çifti ifade vermek üzere Adliyede Gökyüzünde tehdit varsa, karşısında ‘O’ var Aselsan’ın Gürz’ü sahaya indi Rüşvet skandalında şok itiraf: CHP’li Tanju ruhsat için bakın ne kadar istemiş Veyis ateş hakkında tahliye kararı AB’dan Sırbistan’a ‘Bosna Kasabı’ fırçası! Soykırımcıyı yüceltenin Avrupa’da yeri yok! ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten ifadesi alınacak! Davutoğlu şüpheli sıfatıyla adliyede Yemen'de hükümet güçlerinden Husilere karşı stratejik hamle! Taiz ve Cevf'te kritik noktalar ele geçirildi! Müstehcenlik soruşturmasında yeni gelişme: Ahlaksız hesaplar kapatıldı “Depremzedelere yardım” dediler ama yıllardır depoda çürütmüşler! AHBAP’a suçüstü
Eğitim Kadroya geçecekler de başvurabilecek! MEB’den öğretmenlere yeni yer değişikliği duyurusu
Eğitim

Kadroya geçecekler de başvurabilecek! MEB’den öğretmenlere yeni yer değişikliği duyurusu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kadroya geçecekler de başvurabilecek! MEB’den öğretmenlere yeni yer değişikliği duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), iller arası mazerete bağlı yer değişikliği için yeni süreci açıkladı.

Öğretmenlerin uzun süredir beklediği mazerete bağlı yer değişikliği sürecinde yeni duyuru yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında 2023 yılında göreve başlayan ve yasal çalışma süresini tamamlayarak kadroya geçecek öğretmenleri de kapsayan ikinci başvuru döneminin ayrıntılarını paylaştı.

 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, "2026 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değiştirme" işlemleri kapsamında ataması gerçekleşmeyenler, söz konusu dönemden sonra mazereti oluşanlar ile sözleşmeli öğretmenken ön başvurunun son günü olan 14 Eylül 2026 tarihi itibarıyla kadroya geçecek olan ve mazereti bulunan öğretmenlere yönelik "2026 Yılı Öğretmenlerin İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu 2" yayımlandı.

 

Bu kapsamda başvurular iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek.

Ön başvurular 9-14 Eylül arasında, tercih başvuruları ise 16-17 Eylül arasında "mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr" adresleri üzerinden alınacak.

 

Buna göre, atamalar 18 Eylül'de ilan edilecek, tebligat ve ilişik kesme işlemleri de aynı tarihten itibaren başlatılacak.

 

Atamalar 18 Eylül’de

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenlerin mazeret durumlarını gözeterek iller arası yer değişikliği sürecine ilişkin yeni duyuruyu yayımladıklarını bildirdi.

 

Tekin, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, yaz tatili döneminde mazerete bağlı yer değişikliği gerçekleşmeyenler, sonrasında mazereti oluşanlar ve 14 Eylül itibarıyla kadroya geçecek sözleşmeli öğretmenlerimiz başvuruda bulunabilecek. Ön başvuruları 9-14 Eylül, tercih başvuruları ise 16-17 Eylül tarihlerinde alınacak. Atamalar ise 18 Eylül 2026 tarihinde gerçekleşecek. Öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için hayırlı olsun."

ÖSYM duyurdu! 2026 MEB-AGS sonuçları açıklandı
ÖSYM duyurdu! 2026 MEB-AGS sonuçları açıklandı

Eğitim

ÖSYM duyurdu! 2026 MEB-AGS sonuçları açıklandı

ÖSYM yeniden hesapladı: 2026 MEB-AGS sonuçlarını açıkladı
ÖSYM yeniden hesapladı: 2026 MEB-AGS sonuçlarını açıkladı

Eğitim

ÖSYM yeniden hesapladı: 2026 MEB-AGS sonuçlarını açıkladı

MEB’den Okula İlk Adım için Ailelere Özel Defter
MEB’den Okula İlk Adım için Ailelere Özel Defter

Eğitim

MEB’den Okula İlk Adım için Ailelere Özel Defter

MEB’den yeni eğitim yılı düzenlemesi
MEB’den yeni eğitim yılı düzenlemesi

Eğitim

MEB’den yeni eğitim yılı düzenlemesi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23