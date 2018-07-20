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Kadrolu işçiye sendika uyarısı

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, taşeronluktan kadroya geçen işçileri hak kaybına uğramamaları konusunda uyardı. Arslan, taşeron-kadrolu geçişinden rahatsız olanlar bulunduğunu hatırlattı ve “Sakın, ‘Biz kadro aldık artık sendikaya ihtiyacımız yok’ demeyin” uyarısı yaptı

20 Temmuz 2018 Cuma 12:09
Kadrolu işçiye sendika uyarısı

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, kamuda kadroya geçirilen taşeron işçilerin “Biz kadro aldık, artık sendikaya bizim ihtiyacımız yok” dememesi gerektiğini belirterek, “Kamu kurumlarındaki idarecilerin, müdürlerin maalesef büyük bir bölümü, sizin kadro almanızı istemiyor. Kadronuzdan rahatsız, size karşı husumeti var, içine sinmiyor. Marabalıktan kurtuldunuz ya, ağırına gidiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, Hizmet-İş Sendikasının Ankara 7 Nolu Şubesi’nin Emek Konukevi’nde düzenlenen 2. Olağan Genel Kuruluna katıldı.

Kamudaki taşeron işçileri kadro imkanına kavuşturan düzenlemenin Türkiye’nin çalışma hayatı tarihinde yapılan en önemli reform olduğu belirten Arslan, bu başarı öyküsünün mimarı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere herkese teşekkür etti. Arslan, “Yaptığımız uzun, yorucu, meşakkatli bir mücadelenin sonunda elde ettiğimiz büyük değişimi her beraber takdirle karşılıyoruz” dedi.

Arslan, 2007’de yola çıktıklarında taşeron işçilerle ilgili hiçbir düzenlemenin bulunmadığına dikkati çekerek, 2014’ün ocak ayında “Sendika sizi korur, hakkın bize emanet” sloganıyla taşeron işçilerin örgütlenmesine yönelik yurt genelinde bir kampanya başlattıklarını anımsattı.

Kamudaki taşeron işçileri kadro imkanına kavuşturan düzenlemede bazı taleplerinin karşılanmadığını, bu nedenle üzgün olduklarını dile getiren Arslan, taleplerinin kamudaki bütün taşeron işçilere kadro verilmesi şeklinde olduğunu söyledi.

Kamuda Hak-İş’e karşı olan bazı çevrelerin ve bürokratların, taşeron işçilerin kadro sürecinin kendilerinin talepleri yönünde sonuçlanmasını engellediğini vurgulayan Arslan, “Kadro alamayan arkadaşlarımız var. Kiralık araç şoförlüğü yapanlar, yemekhanelerde çalışanlar, özellikle hastane bilgili yönetim sisteminde yer alan arkadaşlarımız, yüzde 70 kapsamına giremeyenler, emekliler, gelenler vesaire... Bu arkadaşlarımızın sorunları da bizim sorunumuz” dedi.

Arslan, eksiklerin giderilmesi ve sorunların aşılması için verdikleri mücadeleyi sürdüreceklerini bildirerek, üyelerine şu uyarılarda bulundu:

“Sakın, ‘Biz kadro aldık artık sendikaya bizim ihtiyacımız yok’ demeyin. Kamu kurumlarındaki idarecilerin, müdürlerin maalesef büyük bir bölümü sizin kadro almanızı istemiyor. Kadronuzdan rahatsız, size karşı husumeti var, içine sinmiyor. Marabalıktan kurtuldunuz ya, ağırına gidiyor. Sizi kamuoyunda küçük düşürmek için her türlü senaryolar da yazılıyor.”

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 12:09
  1. Ankara
  2. Hak-iş
  3. Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı

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