Kadrolu işçi alımı son dakika: İşkur kadrolu-işçi alımı | Hastanelere daimi işçi alımı

İŞKUR personel alımı 60 bin kişiyi kaplıyor. Temizlik görevlisi olarak 60 bin kişi MEB okullarında görevlendirilecek. Vatandaşlar da bu sebepler İŞKUR personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartlarını merak ediyor. Peki, İŞKUR personel alımı ne zaman? İşte İŞKUR işçi alımı hakkında merak edilen detaylar haberimizde...

İŞKUR TYP OKULLARA TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

TYP kapsamında MEB bünyesine alınacak güvenlik görevlisi ve temizlik personellerine ilişkin ilanlar henüz açıklanmadı. Söz konusu alımlar hakkında okulların açılacağı tarih olan 12 Eylül öncesinde gelişmeler olacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

En az lise mezunu olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, 40 yaşını doldurmamış olman, görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen aklen sağlıkken bir problemim olmamak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak, güvenlik görevlisi olarak istihdam edecekler için silahlı görevde bulunmasını engel bir durumu olmamak, engelli veya eski hükümlü olmamak.

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İŞKUR BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kuruma kayıtlı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).

SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımla, Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere 85 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Bakan Koca müjdeli haberi, “Sağlıkta Beyaz Reform’a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın.

Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla! Gözümüz aydın.” sözleriyle verdi. Söz konusu personel alımı ile ilgili başvuru tarihlerine yönelik ise herhangi resmi bir açıklama yapılmadı.

“85 BİN YARDIMCI PERSONEL KADROSUNU AÇTIK”

Sağlık Bakanlığı’na alınacak olan 85 bin personel için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Sağlık kuruluşlarındaki uzman hekimlerimizin hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri amacıyla 85 bin yardımcı personel kadrosunu açtık.'' şeklinde konuştu.

SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kamuoyuna duyurulan, Sağlık Bakanlığı’na 85 bin personel alımı yapılacağına yönelik müjdeli haberin ardından tüm gözler personel alım şartlarına ve başvuru tarihlerine çevrildi. Fakat Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru şartları ve tarihleri ile ilgili henüz detaylı bir bilgi verilmedi. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

(Hastanelere daimi işçi alımı) Devlet Hastanesi temizlik personel alımı ekranı TIKLAYINIZ

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.