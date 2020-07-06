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Dünya

Kadirov’u eleştiriyordu! Viyana’da Çeçen muhalif lidere infaz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in işbirlikçisi Ramazan Kadirov’u sıkça eleştiren Çeçen muhalif lider Mamikhan Umarov, Avusturya’nın başkenti Viyana’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 12:15:00 - 2020-07-06 12:18:12
Kadirov’u eleştiriyordu! Viyana’da Çeçen muhalif lidere infaz

 Mehmet Aydın 

Avusturya’nın başkenti Viyana’da yine bir Çeçen, suikasta uğradı. Mamikhan Umarov adlı Çeçen lider, suikast ile öldürüldü. Çeçen İçkerya Cumhuriyetinin Avrupa’daki temsilcilerinden birisi olan Umarov, Putin’in işbirlikçisi Ramazan Kadirov’u sıkça eleştiriyordu.

Avusturya polisi, Viyana banliyösünde kafasından vurularak öldürülen Umarov’un katilinin kaçtığı ancak sonrasında Linz şehrinde gözaltına aldığını belirtti.

Putin’le yakın işbirliği yapan Çeçen lider Kadirov’u sıkça eleştirdiği için infaz edildiği iddia edilen Umurov’un eski bir asker olduğu belirtildi.

Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

kiowa

kafirov sevicilere putin sevicilere duyurulur....putin eli kanlım katildir, kafirov katildir..münafıktır..uyaşasın çeçen direnişi..
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orhan inan

AYNI ŞEY BİR GÜN O NUN DA BAŞINA GELİR..
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