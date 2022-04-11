Kadirov, Putin'in amacını açıkladı

Bir buçuk ayı geride kalan Rus işgalinde Ukrayna bir sabaha daha siren sesleriyle uyandı, yerel medya 06.00'da birçok şehirde artık tanıdık hale gelen seslerin duyulduğunu bildiriyor. Başkent Kiev'in yanı sıra batıdaki Lviv, orta kesimlerdeki Dnipro ve güneydeki Zaporijya'da hava sirenleri çaldı.

Rus işgaline milisleriyle destek veren "Çeçen lider" Ramazon Kadirov ise, Kiev'den çekilmelerine rağmen Ukrayna'nın başkentini işgal etme hedeflerinin sürdüğünü itiraf etti. Milliyet'teki habere göre, Rusya Federasyonu’na bağlı özerk Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Kadirov, Rusya'nın Ukrayna'da sadece Mairupol'e değil, başkent Kiev ve diğer başka kentlere yönelik askeri harekatlar başlatacağını söyledi.

Ateşli bir Putin destekçisi olarak bilinen Kadirov, Telegram hesabına yüklediği videoda, Ukrayna'nın doğusundaki Lugansk ve Donetsk bölgelerini 'tamamen özgürleştireceklerini', daha sonra da Kiev ve diğer kentleri alacaklarını savundu. Kadirov, "Sizi temin ederim ki, bir adım bile geri atılmayacak" dedi.

Kadirov'un açıklamaları, Moskova'nın başından ileri sürdüğü ancak sahadaki durumla örtüşmeyen Kiev'in alınmayacağı teziyle çelişiyor. Kremlin, Ukrayna'nın tamamının işgal edilmeyeceğini birçok kez iddia etti ancak zaten halihazırda batı cephesi çökmüş durumda.