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Ekonomi Kadirli’ye bisiklet yolu yaptırılacak
Ekonomi

Kadirli’ye bisiklet yolu yaptırılacak

Yeniakit Publisher
2023-04-14 14:45:00 -
Kadirli’ye bisiklet yolu yaptırılacak

Osmaniye Kadirli Belediyesi ilçe merkezine bisiklet yolu yapımı için ihaleye çıktı.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; BİSİKLET YOLU yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale 02.05.2023 günü saat 11:00’de Kadirli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde yapılacak. İhale kapsamında Kadirli ilçe merkezine 180 cm genişliğinde, 1300 metre uzunluğunda bisiklet yolu yapılacak.

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