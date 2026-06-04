Kadirli'de motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı! Sürücü ve yaya yaralandı!
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen feci kazada, kontrolden çıkan bir motosikletin yolun karşısına geçmekte olan bir yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Cemalpaşa Mahallesi, Osman Nuri Saygılı Caddesi üzerinde yaşanan kazada, S.S. yönetimindeki 01 ARC 073 plakalı motosiklet, caddeden karşıya geçmeye çalışan adaşı S.S. isimli yayaya hızla çarptı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Cemalpaşa Mahallesi Osman Nuri Saygılı Caddesi'nde S.S. idaresindeki 01 ARC 073 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan S.S'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi, sürücü ile yaya yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.