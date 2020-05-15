Kadirli’de kültür böğürtleni hasadı başlıyor

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kültür böğürtleni yetiştiriciliği yapan ziraat mühendisi İsmet Soytorun, Çukurova’da düşüşe geçen tahıl üretimi yerine alternatif tarım ürünü olarak ektiği kültür böğürtleninde hasadın bu hafta başlayacağını söyledi.

Kadirli ilçesine bağlı Kümbet köyünde bulunan 8 dönümlük arazide kültür böğürtleni yetiştiriciliği yapan İsmet Soytorun, Çukurova’nın tarım ürünleri, mısır, buğday ve yer fıstığına alternatif tarım ürünü olarak böğürtleni seçti. Ekildikten sonra 2’inci yılında ürün veren böğürtlende bu yıl 8 dönümlük araziden 8 ton ürün beklediğini belirten Soytorun, böğürtlenin kilo fiyatının ise 15 TL’den alıcı bulacağını söyledi. Böğürtlenin bağışıklık sistemi dostu olduğunu belirten İsmet Soytorun, “Bu yıl 8 dönüm araziye ekim yaptım. Bu ürün böğürtlen ve ahududu melezi olan Boysenbery diye adlandırılan ürün. İklim şartları sıcak giderse ilk hasadımız 15-20 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Ürünün pazarlanması konusunda şu ana kadar hiçbir sorun yaşamadık. Bu Korona virüs salgınından dolayı insan hareketlerinin kısıtlanması elbet bizi de endişelendiriyor. Ürünün içerdiği besin ögelerinden dolayı bağışıklık sistemini güçlendirici etkisinden dolayı çok daha rahat pazarlanabileceğine inanıyorum. Ürünün satışı yollarda insan hareketliliği artar ise daha rahat bir satış olur. Bu yıl 7-8 ton ürün bekliyorum. Geçen yıl 12 TL’den satmıştık. Bu yıl kilogramını 15 TL’den satacağız” dedi.