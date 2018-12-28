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Kadir Topbaş'tan istifa açıklaması: İlk defa söylüyorum

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, istifasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

28 Aralık 2018 Cuma 17:01
Kadir Topbaş'tan istifa açıklaması: İlk defa söylüyorum

AK Parti’den üç dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Kadir Topbaş, istifasıyla ilgili konuştu.

Kadir Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifasına ilişkin, “Şunu ilk defa söyleyeceğim, benden istifam istenmeden ben istifamı verdim. 22 Eylül'de konuşma yaptım, ben 5 Eylül'de 'İstediğiniz zaman istifamı işleme koyabilirsiniz' diye istifamı vermiştim, benden istifa istenmeden. Sayın Özhaseki'nin ziyaretinde verdim. Ben siyasi tecrübemden bunu hissettim. Başka detayları var ama girmeyeceğim. Bunu hissettim gidişatı öyle gördüm. Sosyal medyada 2 yıldan sonra, 2014'te gündemdeydi. Medyada görüyordum. Bunu hissediyordum böyle bir şeyin kararını aldım. Doğru yaptığıma inanıyorum. Yani eski tabirle söyleyeyim Bab-ı Ali'den İzzet-i İkbal ile ayrıldık. Arz-ı veda ettik. Bu bizim için büyük bir onur. Burada halkın takdiri en büyük ödül. İsmim olmamasına rağmen önde çıkmamız büyük bir ödüldür" dedi

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 17:01
  1. İstanbul
  2. Kadir Topbaş
  3. AK Parti

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