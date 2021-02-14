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Gündem Kadir Topbaş'ın cenazesi hastaneden alındı
Gündem

Kadir Topbaş'ın cenazesi hastaneden alındı

Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kadir Topbaş'ın cenazesi, bu sabah hastaneden alınarak Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 11:21:00 -
Kadir Topbaş'ın cenazesi hastaneden alındı

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 76 yaşındaki Kadir Topbaş, 16 Kasım'da kaldırıldığı özel hastanede entübe edilmişti.

Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Kadir Topbaş dün hayatını kaybetti. Cenazesi 09.30'da hastaneden alınarak, Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.

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