Kadir Topbaş üzerinden skandal haber! Erdoğan’ın sözlerini bakın nasıl çarpıttılar

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Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, yeni tip koronavirüs tedavisi görürken çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Kadir Topbaş için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Kadir Topbaş’ın cenazesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Cenaze namazının ardından bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Topbaş'ın cenazesinin Fatih Camii’nin haziresine defnedileceğini belirtti.

Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Orada da çok değerli arkadaşları olacak. O arkadaşlarıyla beraber de inşallah Rabbim sevgili Habibi'nin livaül hamd ismiyle müsemma sancağı altında buluşturur. Hep birlikte bizleri buluşturur inşallah. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Malum büyük bir musibetle karşı karşıyayız. İşte bu koranavirüs belası birçok yol arkadaşlarımızı bizden ayırdı, ayırıyor ve büyük bir mücadele bu süreç içerisinde veriliyor. Rabbim yar, yardımcımız olsun. Tüm şehitlerimize Rabbim sevgili Habibi'ne komşu eylesin. Şu anda hasta yatağında medet bekleyenler var, Rabbim onlara da inşallah yardımını göndersin. Hep birlikte bir Fatiha ile Kadir Ağabeyimizi uğurlayalım inşallah.”

Erdoğan’ın sözlerini çarpıttı

İngiltere menşeli Independent, Kadir Topbaş’ın cenazesinde konuşan Erdoğan’ın sözlerini makaslayarak büyük bir skandal imza attı. Başında Nevzat Çiçek’in bulunduğu Independent Türkçe’de, CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözleri peş peşe verilirken, Erdoğan’ın sözleri cımbızlanarak AK Partililerin tek tek partiden ayrıldığı yönünde algı operasyonuna kalkışıldı. Sosyal medyada haberi yayınlayan Independent, koronavirüsten bahsetmeden Erdoğan’ın, “Birçok yol arkadaşımız bizden ayrıldı, ayrılıyor. Büyük bir musibetle karşı karşıyayız” söylediğini ileri sürdü.

Tepki yağdı

Söz konusu haber sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Çok sayıda kullanıcı, Erdoğan’ın sözlerinin makaslanmasını eleştirirken, vatandaşların haberin gerçek metnini paylaşmaları da dikkat çekti.