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Gündem Kadir Topbaş mı Ekrem İmamoğlu mu? Son ankette büyük fark
Gündem

Kadir Topbaş mı Ekrem İmamoğlu mu? Son ankette büyük fark

Genar Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, sosyal medya hesabından bir anket düzenleyerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eski Başkan Kadir Topbaş'ı kıyasladı. 211 bin 301 kişinin katıldığı anketin sonucu ise olay oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 10:17:00 - 2021-08-27 10:45:17
Kadir Topbaş mı Ekrem İmamoğlu mu? Son ankette büyük fark

Genar Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, sosyal medya hesabından bir anket düzenledi.

Aktaş, kişisel Twitter hesabından, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kıyaslayarak, şu soruyu sordu:

"Aradan iki yıl geçti: Kadir Topbaş mı başarılı bir belediye başkanı idi, Yoksa Ekrem İmamoğlu mu"

Büyük fark!

"Her şey çok güzel olacak" yalanıyla İstanbulluları kandıran CHP'li Ekrem İmamoğlu, yaptığı hizmetlerle "Kadir ağabey" olarak bilinen merhum Kadir Topbaş'tan büyük fark yedi.

211 bin 301 kişinin katıldığı ankette vatandaşlar yüzde 56,3 ile Topbaş'ı seçerken İmamoğlu'nun oranı yüzde 43.7'de kaldı.

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Yorumlar

Ömer Gündoğdu

İnanın Kadir Ağabey yaşasaydı bu anketi yapsaydınız İmamoğlunun oy oranı daha çok çıkardı adamcağız öldü ya badem gözlü oldu , bu millete iyilik yaraşmaz ,arkanı dönsen bahane uydurup seni masada satar. Kadir Ağabey ve Bin Ali yıldırım bu asrın Mimar Sinan 'ı dır bunu ilerde bu millet anlayacak fakat iş işten geçmiş olacak .
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