Kadir Topbaş mı Ekrem İmamoğlu mu? Son ankette büyük fark

Genar Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, sosyal medya hesabından bir anket düzenledi.

Aktaş, kişisel Twitter hesabından, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kıyaslayarak, şu soruyu sordu:

"Aradan iki yıl geçti: Kadir Topbaş mı başarılı bir belediye başkanı idi, Yoksa Ekrem İmamoğlu mu"

Büyük fark!

"Her şey çok güzel olacak" yalanıyla İstanbulluları kandıran CHP'li Ekrem İmamoğlu, yaptığı hizmetlerle "Kadir ağabey" olarak bilinen merhum Kadir Topbaş'tan büyük fark yedi.

211 bin 301 kişinin katıldığı ankette vatandaşlar yüzde 56,3 ile Topbaş'ı seçerken İmamoğlu'nun oranı yüzde 43.7'de kaldı.