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Gündem Kadir Topbaş korona mıydı?
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Kadir Topbaş korona mıydı?

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş hayata veda etmesi üzerine Kadir Topbaş neden vefat etti, korona mıydı? soruları merak kazandı. Hayatını kaybeden Kadir Topbaş'ın hastalığı neydi? Kadir Topbaş korona mıydı? İşte yanıtı...

Yeniakit Publisher
2021-02-13 17:15:00 -
Kadir Topbaş korona mıydı?

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi üzerine neden vefat ettiği araştırılıyor. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Kadir Topbaş korona virüsten mi vefat etti? sorusu araştırılıyor.

Kadir Topbaş korona mıydı?

Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti. Babasının ölümü sonrası açıklama yapan Ömer Topbaş, Kadir Topbaş'ın ölüm nedeninin koronavirüs olmadığını açıkladı.

Kadir Topbaş'ın ölümü sonrası oğlu Ömer Topbaş'la konuşan gazeteci Candaş Tolga Işık, "Az önce Kadir Topbaş'ın oğlu Ömer Topbaş'la konuştum "Babam Covid'i atlattı ama sonrasında bağışıklığın düşmesiyle çoklu organ yetmezliği gelişti ve tekrar yoğun bakıma alındı. 30 dakika önce de babamı kaybettik" dediğini aktardı.

Topbaş koronavirüs nedeniyle entübe edilmişti

Uzun süredir hastanede koronavirüs tedavisi gören Topbaş 76 yaşındaydı. Eski İBB Başkanı Topbaş, 16 Kasım tarihinde korona virüs nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Topbaş'ın hastanede geçirdiği sürede durumunun kötüye gitmesi nedeniyle kendisi entübe edilmişti. Topbaş'ın sağlık durumuna ilişkin elde edilen son bilgilere göre eski İBB Başkanı yoğun bakıma kaldırılmıştı. Topbaş'ın geçen hafta diyalize bağlandığı haberi gelmişti.
Topbaş, 2004'ten istifa ettiği 2017'ye kadar İBB Başkanlığı görevini yürütmüştü.

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