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Gündem Kadir Topbaş için İBB'de cenaze töreni düzenlenecek
Gündem

Kadir Topbaş için İBB'de cenaze töreni düzenlenecek

Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede organ yetmezliğinden vefat eden İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Kadir Topbaş için İBB'nin Saraçhane Yerleşkesi'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 20:04:00 -
Kadir Topbaş için İBB'de cenaze töreni düzenlenecek

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Kadir Topbaş için yarın İBB'nin Saraçhane Yerleşkesi'nde cenaze töreni düzenlenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Kadir Topbaş, 16 Kasım'dan beri koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

İBB'de cenaze töreni düzenlenecek

İBB'den yapılan açıklamada, Topbaş için yarın saat 12.30'da, Saraçhane Yerleşkesi önünde cenaze töreni düzenleneceği bildirildi. Açıklamada, "Merhum Topbaş'a, sizlerle birlikte tüm meslektaşlarımız adına da Allah'tan rahmet diliyoruz." denildi.

Cenaze namazı Fatih Camisi'nde kılınacak

Kadir Topbaş için yarın öğle namazını müteakip Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılınacak.

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