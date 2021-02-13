Kadir Topbaş, uzun bir süredir koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kadir Topbaş'ın acı haberini Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu sosyal medya hesabından duyurdu.

Kadir Topbaş hastalığı neydi?

Mimar, iş adamı ve siyasetçi olarak tanınan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Kadir Topbaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Koronavirüse yakalanan Kadir Topbaş’ın bir süredir hastanede tedavi gördüğü biliniyordu.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti. Babasının ölümü sonrası açıklama yapan Ömer Topbaş, Kadir Topbaş'ın ölüm nedeninin koronavirüs olmadığını açıkladı.

Kadir Topbaş'ın ölümü sonrası oğlu Ömer Topbaş'la konuşan gazeteci Candaş Tolga Işık, "Az önce Kadir Topbaş'ın oğlu Ömer Topbaş'la konuştum "Babam Covid'i atlattı ama sonrasında bağışıklığın düşmesiyle çoklu organ yetmezliği gelişti ve tekrar yoğun bakıma alındı. 30 dakika önce de babamı kaybettik" dediğini aktardı.

Mehmet Tevik Göksü vefat haberini duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Eski Başkanı Kadir Topbaş, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede vefat etti. Kadir Topbaş'ın acı haberini Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu sosyal medya hesabından duyurdu.

16 Kasım tarihinden beri koronavirüs tedavisi gören ve 3 Ocak tarihinde diyalize bağlanan, Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 76 yaşında yaşamını yitirdi. Kadir Topbaş'ın acı haberini Twitter hesabından duyuran Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Kadir ağabeyimiz, eski İBB Başkanımız Kadir Topbaş Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.