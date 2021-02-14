Kadir Topbaş, Hakk’a yürüdü

Haber Merkezi

Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun” sözleriyle duyurdu. İstanbul’a büyük emekleri olan Topbaş’ın vefatı, üzüntüye yol açarken, başsağlığı mesajları yağdı...

Erdoğan: Unutmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş’ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey’i, İstanbul’a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.” TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Lideri Kılıçdaroğlu, İP Lideri Akşener, SP Lideri Temel Karamollaoğlu ile çok sayıda siyasi ve kabine üyeleri mesaj yayımladı. Topbaş için bugün İBB binasında 12.30 tören düzenlenecek. Fatih Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından ebediyete uğurlanacak. Cenaze namazına Başkan Erdoğan da katılacak.

İstanbul’a imzasını attı

Mimar Kadir Topbaş, 1999’da Fazilet Partisi’nden Beyoğlu Belediye Başkanlığı’na seçildi. 2004-17 arasında ise AK Parti’den aday olduğu ve İstanbul tarihinde ilk defa üst üste 3 kez seçim kazanan Büyükşehir Belediye Başkanı olma başarısını elde etti.