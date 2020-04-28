Kadir Şeker koronaya mı yakalandı? Kadir Şeker’in sağlık durumu nasıl?
Son dakika haberi: Konya’da sevgilisi tarafından dövülen kadına yardım etmek isterken kadının sevgilisini öldürdüğü iddiası ile yargılanan Kadir Şeker'i tüm Türkiye gürlerce konuşmuştu. Cezaevine konulan Kadir Şeker Koronavirüse (Covid-19) yakalandığı iddia edildi. Peki Kadir Şeker'in sağlık durumu nasıl?
Türkiye'nin günlerce konuştuğu Kadir Şeker, yattığı Konya Cezaevi'nde koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Konya'da sevgilisi Ayşe D.'ye şiddet uygulayan Özgür Duran'ı engellemek istediği sırada kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Kadir Şeker, bugün saat 11.30'da ilk kez hakim karşısına çıkacaktı.