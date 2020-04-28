  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Kadir Şeker koronaya mı yakalandı? Kadir Şeker’in sağlık durumu nasıl?

Son dakika haberi: Konya’da sevgilisi tarafından dövülen kadına yardım etmek isterken kadının sevgilisini öldürdüğü iddiası ile yargılanan Kadir Şeker'i tüm Türkiye gürlerce konuşmuştu. Cezaevine konulan Kadir Şeker Koronavirüse (Covid-19) yakalandığı iddia edildi. Peki Kadir Şeker'in sağlık durumu nasıl?

2020-04-28 09:50:00 - 2020-04-28 09:50:26
Kadir Şeker koronaya mı yakalandı? Kadir Şeker’in sağlık durumu nasıl?

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Kadir Şeker, yattığı Konya Cezaevi'nde koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Konya'da sevgilisi Ayşe D.'ye şiddet uygulayan Özgür Duran'ı engellemek istediği sırada kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.  Kadir Şeker, bugün saat 11.30'da ilk kez hakim karşısına çıkacaktı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı