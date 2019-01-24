Kadir Özkaya kimdir nerelidir? Kadir Özkaya Anayasa Mahkemesi

Kadir Özkaya Anayasa Mahkemesi başkan adayı olmasıyla birliket Kadir Özkaya'nın kim olduğu araştırılıyor. Anayasa Mahkemesi’nde Başkan Zühtü Arslan’ın 4 yıllık görev süresi 10 Şubat’ta sona erecek olması nedeniyle Anayasa Mahkemesi yeni başkanını seçiyor. AYM başkan adayları arasında Kadir Özkaya da var. Peki Kadir Özkaya kimdir? Kadir Özkaya nereli ve kaç yaşında?Kadir Özkaya hangi görevde bulunmakta? İşte Kadir Özkaya biyografisi

Kadir Özkaya kimdir?

1963 yılında Tarsus’ta doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1985 yılında mezun oldu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde memurluk, Tarım Kredi Kooperatiflerinde kontrolörlük görevlerinde bulundu. 4 Şubat 1991 tarihinde başladığı idari yargı hâkimlik stajını tamamladıktan sonra 13 Mayıs 1993 tarihinde Danıştay tetkik hâkimliğine atandı. Anayasa Mahkemesi raportörlüğü görevini sürdürürken, 2011 yılında, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Danıştay üyeliğine; 18 Aralık 2014 tarihinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Evli ve iki çocuk babası.