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Siyaset Kadir Mısıroğlu'nun sözleri bir bir gerçek oldu! Mücahit Kılıçdaroğlu'nun ardından hacı Meral!
Siyaset

Kadir Mısıroğlu'nun sözleri bir bir gerçek oldu! Mücahit Kılıçdaroğlu'nun ardından hacı Meral!

Yeniakit Publisher
2023-04-30 15:43:00 -
Kadir Mısıroğlu'nun sözleri bir bir gerçek oldu! Mücahit Kılıçdaroğlu'nun ardından hacı Meral!

Seçim çalışmaları kapsamında Isparta mitinginde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Yeni Rakı" ile seçim kutlaması yapmaya hazırlanan ortaklarına inat, "Hacı kadınım ben, ağzıma alkol değmedi" dedi.

Topyekun Erdoğan düşmanlığında buluşan Millet İttifakı üyelerinin birbiri ile zıt açıklamaları seçmenin kafasını iyiden iyiye karıştırdı.

Yeni Rakı tarafından hazırlanan kampanya filminde 14 Mayıs seçiminin alkol masalarında kutlanacağı söylenirken, İP'li Akşener farklı ifadeler kullandı.

Isparta mitinginde konuşan Akşener, "Hacı kadınım ben, ağzıma alkol değmedi" dedi.

"Mücahit" Kılıçdaroğlu'ndan sonra, "Hacı" Meral çıkışı, merhum üstad Kadir Mısıroğlu'nun şu sözlerini akıllara getirdi: Bunlar yakında "Ben daha dindarım" diye birbirleri ile yarışacaklar.

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