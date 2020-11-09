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Gündem Kadir Mısıroğlu'nun 'Joe Biden'ı böyle ifşa etmişti: Ben sonuna kadar siyonistim!
Gündem

Kadir Mısıroğlu'nun 'Joe Biden'ı böyle ifşa etmişti: Ben sonuna kadar siyonistim!

ABD’deki Başkanlık Seçimlerinde resmi sonuçlara göre Joe Biden, ABD’nin yeni başkanı seçildi. Merhum tarihçi Kadir Mısıroğlu, yıllar önce yaptığı Joe Biden analizi sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı. Mısıroğlu, Biden’ın katıldığı bir toplantıda ‘Ben sonuna kadar siyonistim’ dediğini aktardı.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 14:42:00 -

ABD’de 3 kasımda Donald Trump ve Joe Biden arasındaki çekişmeli ‘Başkanlık seçimleri’ sonuçlandı. Trump cephesi itiraz etse de resmi sonuçlara görew Jode Biden ABD’nin yeni başkanı oldu.

Merhum tarihçi Kadir Mısırıoğlu yıllar önceki bir sohbetinde o zamanlar ABD Dışişleri Bakanı olan Joe Biden ile ilgili yaptığı bir konuşma sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

“Ben sonuna kadar siyonistim”

Mısıroğlu’nun aktardığına göre Joe Biden, Siyonizmin kurucusu Theodor Hertzl adına yapılan bir toplantıda yaptığı konuşmada “Ben sonuna kadar siyonistim” dedi.

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