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Gündem Kadir Mısıroğlu'ndan yıllar önce çarpıcı doğal gaz açıklaması
Gündem

Kadir Mısıroğlu'ndan yıllar önce çarpıcı doğal gaz açıklaması

Karadeniz'de geçtiğimiz günlerde doğal gaz bulunduğunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Bundan tam 4 yıl önce üstad Kadir Mısıroğlu, Türkiye'de doğal gazın olduğunu iddia ederek Allah'ın bunu nasip edeceğini söylemişti.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 00:47:00 - 2020-08-24 00:52:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz Cuma günü Karadeniz'de Tuna 1 kuyusunda Fatih Sondaj Gemisi'nin 320 milyar metreküp doğal gaz bulduğu müjdesini vermişti. Erdoğan doğal gazın 3 bin metre derinlikte bulunduğunu da belirtmişti.

Üstad Kadir Mısıroğlu yıllar önce yaptığı bir konuşmada, Türkiye'de doğal gazın olduğunu ancak onun 5 bin metrede olduğunu belirterek, Allah'ın bunu nasip edeceğini söylüyor.

Allah bunu nasip edecek

Mısıroğlu, "Türkiye'de doğal gaz var, altın var her şey var. Ama biz arıyoruz 3 bin metrede o 5 bin metrede Allah'ın bu iktidara yapacağı en büyük iyiliklerden biri de tabi servetlerden birini faş edecek. Ben bunu bekliyorum." sözleri geçtiğimiz günlerde zuhur etti.

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