Kadir Mısıroğlu'ndan yıllar önce çarpıcı doğal gaz açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz Cuma günü Karadeniz'de Tuna 1 kuyusunda Fatih Sondaj Gemisi'nin 320 milyar metreküp doğal gaz bulduğu müjdesini vermişti. Erdoğan doğal gazın 3 bin metre derinlikte bulunduğunu da belirtmişti.

Üstad Kadir Mısıroğlu yıllar önce yaptığı bir konuşmada, Türkiye'de doğal gazın olduğunu ancak onun 5 bin metrede olduğunu belirterek, Allah'ın bunu nasip edeceğini söylüyor.

Allah bunu nasip edecek

Mısıroğlu, "Türkiye'de doğal gaz var, altın var her şey var. Ama biz arıyoruz 3 bin metrede o 5 bin metrede Allah'ın bu iktidara yapacağı en büyük iyiliklerden biri de tabi servetlerden birini faş edecek. Ben bunu bekliyorum." sözleri geçtiğimiz günlerde zuhur etti.