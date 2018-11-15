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Kadir Mısıroğlu'ndan hakaretlere sert tepki: Ben deli, siz akıllıysanız; yüzlerce belgeme bir tek cevap verin

Tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu, kendisi yöneltilen hakaretlere ve Kemalist lince sert tepkide bulundu.

15 Kasım 2018 Perşembe 21:03

Kendisi için 'deli' gibi hakaretlerde bulunan Kemalistlere cevap veren Kadir Mısıroğlu "Ben 700 sayfa kitap yazıyorum, 700 tane kaynak gösteriyorum, deli oluyorum. Ben deli, siz akıllıysanız; Bir iddiama delille cevap verin" ifadesinde bulundu.

İnkılap adı altında zorla dayatılan şapkanın kadük olduğunu ifade eden Mısıroğlu "Şapka kanunu ile asılan adamların müdafasını yapın da göreyim sizi. Kim şapka giyiyor bugün? Ne oldu? Kadük oldu senin kanunun. Siz akıllı olsanız, "bey, beyefendi, ağa, paşa, hanım, hanımefendi" gibi sözler yasaktı, kullanılamaz. Hepsi deniyor. Sen anayasada diyorsun ki, bu kanun iptal edilemez. Millet onu çöpe atmış efendi, kabullen! Dinamik olan hayattır" dedi.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 21:03
  1. Kadir Mısıroğlu
  2. kemalist linç

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  • ÖmrrÖmrr14 dk önce
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