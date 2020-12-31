Kadir Mısıroğlu 'yılbaşı' konusunda Müslümanları böyle uyardı!

Kadir Mısıroğlu, Müslümanların yılbaşı kutlamasının uygun olmadığını söyleyerek yıllar önce yaptığı konuşmada Müslümanlara uyarıda bulundu.

İslam dinine ait olmayan batıl bir kutlamadan ibaret yılbaşı kutlaması, Hristiyanların Hz. İsa Peygamber'in doğum yıl dönümü olarak kutladıkları bir gündür. Bilinçsiz Müslümanlar ise Hristiyanların gününü aynı onlar gibi 'bayram' havasında kutluyor. Peki yılbaşı kutlamak neden günah?

Kadir Mısıroğlu'ndan Müslümanlara 'yılbaşı' uyarısı

Kadir Mısıroğlu yıllar önce konuştuğu bir videoda Müslümanları yılbaşı kutlamasına karşı uyardı. Peygamber Efendimiz'in 'Kim bir kavme benzemeye çalışırsa o benzemeye çalıştığı kavimden olur.' hadis-i şerifini hatırlatarak yılbaşı kutlamasının uygun olmadığını belirtti.

Mısıroğlu, videosunda Müslümanların yılbaşı gecesinin Muharrem ayının birinci gecesi olduğunu söyledi.