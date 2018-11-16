Kadir Mısıroğlu: Bana kükreyenlerin bir tanesi Nutuk okumamıştır!

Ardı arkası gelmeyen 10 Kasım provokasyonlarının hedefindeki tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kendisini eleştirenlerin cahil olduğunu belirten Mısıroğlu, "Bana kükreyenlerden bir tanesi Nutuk'u okumamıştır" dedi ve Atatürk'ün Nutuk kitabını Osmanlıca olarak okuduğunu söyledi.

“Mustafa Kemal’e samimi muhabbet sahibi değiller!”

Atatürk istismarcıları tarafından hedef tahtasına oturtulan tarihçi yazar Mısıroğlu, YouTube üzerinden bir ses kaydı paylaştı. Mısıroğlu, "Diyanet İşleri reisinin beni hasta yatağımda ziyaretinden ötürü aslanlar gibi kükreyenlerin hiçbirinde Mustafa Kemal'in yaptığı işleri değerlendirecek kabiliyet vardır ne de ona samimi bir muhabbet sahibidir. Mustafa Kemal bu memlekette yükselmenin birinci basamağıdır. Ama bu şans ellerinden gidiyor. Onlar da biliyor, bu devam etmez" diye konuştu.

“Bir tanesi okumamıştır ben ilk mektepte okudum!”

Mısıroğlu, şöyle devam etti:

"Bana kükreyenlerden bir tanesi inanıyorum ki Nutuk'u okumamıştır. Ben bunun Osmanlıcasını ilk mektebi bitirdiğim sene okudum. Benimle konuşacak kalitede bir adamınız yok. Ancak söversiniz. Pes, Müslüman olmuyorsunuz, insan olun. Gavurun bile ahlaklısı olur ya. Demokrasiye inanıyorsan, insana saygıya inanıyorsan, ben size cevap vermekten aciz miyim sanıyorsunuz. Evet ben Kemal Paşa'yı sevmiyorum. Bu benim hakkımdır, istersem babamı da sevmem. Bundan dolayı beni kimsenin kınamaya hakkı yoktur. Beni eleştirenler bir kamyon çakıl taşı. Beni metheden, doğruyu söyleyenler de altın. Bundan sonra kim söverse sövsün bu cevap yeter. Avukatıma söyleyeceğim suç işlerlerse dava açsın. Allah düşmanlarına düşman olduğum sabit oldu."