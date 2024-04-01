Kadir Mısıroğlu 9 sene önce söylemiş! CHP iktidar olacak!
31 Mart seçimlerinden sonra CHP Türkiye’nin önemli büyükşehirlerinde iktidar oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim sonrasında açıklama yaparak “Halkın iradesine saygı gösterilmelidir.” dedi. Cumhur ittifakı kanadında hiç kimse CHP’nin bu kadar oy alabileceğini tahmin edemiyordu. Ancak ister keramet deyin ister öngörü Üstad Kadir Mısıroğlu 2015 yılında yaptığı bir söyleşide CHP’nin iktidar olacağını önceden tahmin etmiş ve sebebini de açıklamıştı.
31 Mart seçimlerini geride bıraktık. Şimdi Siyasi partiler Özellikle Cumhur ittifakı seçimler üzerine fikir yürüterek “Nerede yanlış yaptık” sorusuna cevap arayacaklar.
O sorunun yanıtı Üstad Kadir Mısıroğlu’nun 2015 yılında yapmış olduğu bir söyleşide saklı.
Kadir Mısıroğlu konuşmasında şöyle diyor.
“Kimse Temmuz ayında kar yağdıramaz. Dolu yağar o da beş dakika sürer. Yazın kar yağmadığına göre küfrün iktidarı bir daha olmaz, İslam kemale erer... Mevsimin tabi icabı yaşanmadan onlar bir daha kar yağmak kabilinden kışı geriye getiremezler bizim için. Ama beş dakika süren bir dolu yağdırabilirler. Tabiattaki bu dolu yağmasına benzer bir tadımlık batılların iktidarlarını millet yeniden görecek.
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