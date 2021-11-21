  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Gündem

Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan oyuncu Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır son durumu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 11:25:00 -
Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Oyuncu Kadir İnanır, Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanarak Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yeğeni Levent İnanır, Kadir İnanır’ın hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

HaberTürk'e konuşan Levent İnanır, "Daha önce beyninde pıhtı atması gibi bir durumun olduğu sanıldı ama öyle değil. Pıhtı ameliyat olan gözünde oluşmuş. Sarı nokta nedeniyle yeni bir operasyon yaptırmıştı. Oradan bir pıhtı atması oldu, ama kan sulandırıcıyla sorun halloldu." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın ve dolar yerine 'Parayı toprağa yatırın' diyen Ramazan Kurtoğlu'ndan yeni uyarı: Bu satışlar engellenmeli
Ekonomi

Altın ve dolar yerine 'Parayı toprağa yatırın' diyen Ramazan Kurtoğlu'ndan yeni uyarı: Bu satışlar engellenmeli

Yatırım tavsiyeleri gündem olan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi, Ekonomist Dr. Ramazan Kurtoğlu, yabancılara toprak satışı konusun..
Yola dolar yağdı! Paraları toplayanlar yandı
Dünya

Yola dolar yağdı! Paraları toplayanlar yandı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde hareket halindeki zırhlı araçtan dolar yağdı. Yoldan geçenler paraları toplama yarışına girdi.
Uğur Emek, Profesör olmuş ama yalan söylemekten utanmıyor!
Gündem

Uğur Emek, Profesör olmuş ama yalan söylemekten utanmıyor!

Fatih Altaylı'nın Habertürk'teki programında, "Benim mahallemde okul yok." yalanını ortaya atıp, yeniakit.com.tr'nin sorusuna, "Ben okul yok..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay