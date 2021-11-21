Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Oyuncu Kadir İnanır, Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanarak Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yeğeni Levent İnanır, Kadir İnanır’ın hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

HaberTürk'e konuşan Levent İnanır, "Daha önce beyninde pıhtı atması gibi bir durumun olduğu sanıldı ama öyle değil. Pıhtı ameliyat olan gözünde oluşmuş. Sarı nokta nedeniyle yeni bir operasyon yaptırmıştı. Oradan bir pıhtı atması oldu, ama kan sulandırıcıyla sorun halloldu." dedi.