Kadir İnanır yoğun bakımda mı? Kadir İnanır sağlık durumu nasıl?

Ünlü sanatçı Kadir İnanır beyine pıhtı atması sonucu Beşiktaş Fulya'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yeşilçam oyuncusu Kadir İnanır'ın yoğun bakımda olduğu öğrenildi. 69 yaşındaki Kadir İnanır'ın sağlık durumunun iyi olduğu tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Kadir İnanır Kimdir?

Kadir İnanır, 15 nisan 1949'da Ordu'ya bağlı Fatsa ilçesinde Mehmet İnanır, Rukiye İnanır çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Kadir İnanır, kalabalık ailesinin son çocuğudur. 14 tane kendisinden büyük kardeşleri vardır. Fatsa'daki ilkokul ve ortaokul eğitimi sırasında da yeteneğini çeşitli okul gösterilerinde sergiledi. Kadir İnanır, yatılı olarak okuduğu İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından gidemediği üniversiteye yıllar sonra Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Bölümü'nü bitirdi.

1967 yılında Ses dergisi'nin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"'nda finale kaldı. Bir sonraki yılda (1968) düzenlenen Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması"'nda da birinci oldu. Bir süre fotoromanlarda oynadıktan sonra Yedi Adım Sonra (1968) adlı filmdeki küçük bir rolle sinemaya başladı. İlk kez başrolde oynadığı 1970 tarihli, Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filminde Türkan Şoray'la başrolleri paylaştı. Daha sonra Şoray'la birçok film daha çevirerek Türk sinemasının erkek yıldızları arasına girdi. Toplam 182 sinema filminde ve 7 televizyon dizisinde rol alan İnanır'ın en uzun soluklu dizisi Marziye adlı yapım oldu. 5. Adana Altın Koza Film Şenliği'nde Utanç (1973) adlı filmle En İyi Erkek Oyuncu seçilen Kadir İnanır, başrollerini Fatma Girik, Serpil Çakmaklı, Nur Sürer, Erdal Özyağcılar ile paylaştığı 1985 yapımı Yılanların Öcü adlı Şerif Gören filmiyle ise 23. Antalya Film Şenliği'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülününün sahibi oldu. Kadir İnanır, 1990'da Med Cezir Manzaraları adlı film ile 3. Ankara Film Şenliği'nde de En İyi Erkek Oyuncu dalında ödülün sahibi oldu.

1995-1996 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Böyle Gitmez adlı bir haber programının sunuculuğunu yaptı. Türk Sinemasında son dönem 2000 yapımı Komser Şekspir adlı filmde yer alan ünlü oyuncu, 24 yıl aradan sonra 2003 yılında Gönderilmemiş Mektuplar adlı filmde Türkan Şoray'la yeniden biraraya geldi. Birbirine yakıştırılan bu ikili, bu filmle de büyük ilgi topladı. 2005 yılında Memduh Ün ve Tunç Başaran'ın yönettiği, Fatma Girik ile birlikte başrollerini paylaştığı, Sinema Bir Mucizedir adlı yapımda oynadı.

Ödülleri:

1986 - 23. Antalya Film Şenliği, Yılanların Öcü - En İyi Erkek Oyuncu

1973 - 5. Adana Altın Koza Film Şenliği, Utanç - En İyi Erkek Oyuncu

1990 - 3. Ankara Film Şenliği, Med Cezir Manzaraları - En İyi Erkek Oyuncu