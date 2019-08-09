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Kadir Has’ta ilk düdük Numanoğlu’nun

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu 1.

09 Ağustos 2019 Cuma 14:16
Kadir Has’ta ilk düdük Numanoğlu’nun

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu 1. haftada görev yapacak hakemler açıklandı.


İstikbal Mobilya Kayserispor ile Aytemiz Alanyspor arasında 17 Ağustos 2019 Cumartesi günü Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan karşılaşma saat 21.45’de başlayacak. İstikbal Mobilya Kayserispor ile Aytemiz Alanysporkarşılaşmasının İStanbul Bölgesinden Tugay Kaan Numanoğluyönetecek. Numanoğlu’nun yardımcılıklarınıMustafa Sönmez ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz.


Kayserispor-Alanyaspor maçında Halis Özkahya VAR hakemi olarak, Emre Molak ise AVAR hakemi olarak görev yapacak.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 14:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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