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Kadir Has Üniversitesi profesör öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda hukuk Fakültesi, mühendislik ve doğa bilimleri fakültesi başta olmak üzere fakülte ve yüksekokullarda görevlendirilmek üzere 6 öğretim üyesi alımının yapılacağını açıkladı. Kadir Has Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? Kadir Has Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:40
Kadir Has Üniversitesi profesör öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda hukuk Fakültesi, mühendislik ve doğa bilimleri fakültesi başta olmak üzere fakülte ve yüksekokullarda görevlendirilmek üzere 6 öğretim üyesi alımının yapılacağını açıkladı. Kadir Has Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? Kadir Has Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemiz Bölümleri Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi’nde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak “Öğretim Üyeleri” alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

1. Öğretim üyesi başvuru dilekçesi,

2. Özgeçmiş (YÖK formatlı),

3. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4.Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi’ ne göre hazırlanacak Ek-1 tablosu,

5.Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kapsamında hazırladıkları (Profesörler için 5 adet elektronik CD ya da flash bellek, 1adet basılı/ Diğer öğretim üyeleri için 3 adet elektronik CD ya da flash bellek, 1adet basılı) bilimsel dosyaları

6. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge

7. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

8. Nüfus Cüzdan fotokopisi.

Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve dosyasında eksik belge olan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru süresi: İlan tarihinden itibaren 15 gündür.

Başvuru Adresi:

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü

İnsan Kaynakları Direktörlüğü

Cibali Mah. Hisaraltı Cad. No: 17 34083

Fatih/İstanbul

Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi alım ilan detayları için tıklayınız

 

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:40
  1. İstanbul
  2. Kadir Has Üniversitesi profesör öğretim üyesi alım ilanı
  3. Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı başvuruları

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