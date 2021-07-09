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Ekonomi Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 15:02:00 -
Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Kadir Has Üniversitesi İktisadi,  İdari  ve  Sosyal  Bilimler  Fakültesi,  Kamu  Yönetimi  ve  Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve  Atanma  Yönetmeliği”  nde  öngörülen  koşullara  ek  olarak,  Kadir Has Üniversitesi web  sayfasında yayınlanan  KHAS  Akademik  Personel  İstihdam  Yönergesi’nde  belirtilen  kriterleri  sağlamak kaydı  ile  aylık  ve  özlük  hakları  yönünden  4857  sayılı  İş  Kanunu  hükümlerine  tabi  olarak “Öğretim Üyesi” alınacak. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

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