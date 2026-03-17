Kadir Gecesi’ni dualarla ihya ettik

RIFAT BİLGİN İSTANBUL

İslam âlemi, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’ni büyük bir manevi coşku ve huşu içinde idrak etti. Türkiye başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında milyonlarca Müslüman, bu mübarek gecede camilere akın ederek dualar etti, ibadetlerde bulundu. Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde yoğunluk yaşandı. Akşam saatlerinden itibaren camileri doldurmaya başlayan vatandaşlar, yatsı ve teravih namazlarının ardından Kur’an-ı Kerim okuyup dua ederek geceyi ibadetle geçirdi. Birçok camide düzenlenen özel programlarda mevlidler okundu, ilahiler söylendi ve Kur’an tilavetleri gerçekleştirildi. Camilerde oluşan yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar ibadetlerini avlularda ve cami çevresinde gerçekleştirdi. Özellikle büyük şehirlerdeki tarihi ve merkezi camilerde adeta insan seli oluştu. Mübarek geceyi ihya etmek isteyen vatandaşlar, ellerini semaya açarak hem kendileri hem de İslam âlemi için barış, huzur ve birlik temennisinde bulundu. Din görevlileri tarafından yapılan sohbetlerde Kadir Gecesi’nin önemi ve faziletleri anlatılırken, bu gecenin affedilme ve bağışlanma için büyük bir fırsat olduğu vurgulandı. Müminlere bol bol dua etmeleri, tövbe etmeleri ve Kur’an-ı Kerim ile meşgul olmaları tavsiye edildi. Birçok camide ibadetlerin ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Kandil simidi, lokum ve çeşitli ikramların dağıtıldığı programlar, gece boyunca devam etti. Kadir Gecesi vesilesiyle Müslümanlar, sadece bireysel ibadetlerini yerine getirmekle kalmadı; aynı zamanda ihtiyaç sahiplerini de unutmadı. Birçok kişi hayır ve sadaka vererek, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu bir kez daha yaşattı. Mübarek gecede yapılan dualarda başta Gazze olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde zorluk yaşayan Müslümanlar için barış ve huzur temennisinde bulunuldu. İslam âlemi, bin aydan daha hayırlı kabul edilen bu kutlu gecede birlik, kardeşlik ve merhamet duygularını bir kez daha güçlü şekilde hissetti.