Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Yeni cezalar cep yakacak!
Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte milyonlarca vatandaş yollara çıkarken, hız sınırını aşan sürücüler için sabit radarlar ve elektronik denetleme sistemleri de devrede olacak. Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye genelindeki sabit radar noktaları belirlenirken, bayram trafiğinde ceza yememek isteyen sürücülerin bu bölgelerde daha dikkatli olması gerekiyor.
Türkiye resmi olarak Ramazan Bayramı tatiline girecek. İşlerinden çıkan çalışanlar ve okullarından çıkan öğrenciler bayram ziyaretleri ya da tatil kapsamında seyahat etmeye başlayacak.
SABİT RADARLAR NELER?
Sabit radar çevreyolu ve otoyollarda yolun üstüne kurulan platformdaki kameralar aracılığıyla hız tespiti yapabiliyor.
Bunun dışında yolların ortasında ya da sağında solundaki boşluklarda bulunan TEDES direkleri vasıtasıyla da hız kontrolleri yapılıyor ve sınırlar aşılırsa otomatik olarak plakaya ceza kesiliyor.
5 VE 10 KİLOMETRE AŞIM LİMİTİ VAR
Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle birlikte cezalarda artış yaşandı ve hız ihlallerine ilişkin yeni uygulamalar getirildi.
Yeni kurallara göre sürücüler, hız limitlerini şehir içinde en fazla 5 km, şehirler arası yollarda ise 10 km kadar aşabilecek. Bu sınırların üzerine çıkıldığında radar cezaları uygulanmaya başlanacak.
Örneğin hız sınırı 90 km olan yolda 100 km, 110 km olan yolda 120 km, 130 km olan yolda 140 km ve 140 km olan yolda 150 km hızdan itibaren cezai işlem başlatılacak.
YERLEŞİM YERİ İÇİNDEKİ HIZ İHLALLERİ
Şehir içinde genel hız sınırı 50 km olarak uygulanıyor. Yeni düzenlemeye göre 56 km/saatten itibaren ceza kesilecek.
İhlalin büyüklüğüne göre cezalar kademeli olarak artıyor:
Hız sınırını 6–10 km aşanlara: 2.000 TL
11–15 km aşanlara: 4.000 TL
16–20 km aşanlara: 6.000 TL
21–25 km aşanlara: 8.000 TL
26–35 km aşanlara: 12.000 TL
36–45 km aşanlara: 15.000 TL
46–55 km aşanlara: 20.000 TL
56–65 km aşanlara: 25.000 TL
66 km ve üzeri aşanlara: 30.000 TL
YERLEŞİM YERİ DIŞINDAKİ HIZ SINIRLARI
Şehirler arası yollarda hız sınırları yol türüne göre değişiyor:
Çift yönlü karayolları: 90 km
Bölünmüş yollar: 110 km
Devlet otoyolları: 130 km
Yap-işlet-devret otoyolları: 140 km
Bu yollarda hız ihlali cezaları ise şöyle uygulanacak:
11–15 km aşım: 2.000 TL
16–20 km aşım: 4.000 TL
21–25 km aşım: 6.000 TL
26–30 km aşım: 8.000 TL
31–40 km aşım: 12.000 TL
41–50 km aşım: 15.000 TL
51–60 km aşım: 20.000 TL
61–70 km aşım: 25.000 TL
71 km ve üzeri aşım: 30.000 TL