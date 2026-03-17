Tarih belli oldu! Akaryakıta yeni zam geliyor

Akaryakıta yine zam gözüktü. ABD ve İsrail'in İran'ı vurması ve İran'ın da karşılık vermesiyle Orta Doğu adeta ateş çemberine döndü. Bu durum tüm dünyayı özellikle ekonomik açıdan etkilemeye başladı. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan petrol gemilerinin geçişine izin vermemesi, küresel petrol ticaretine de büyük bir darbe vurdu. Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıta ise zam üstüne zam olarak yansıdı.

Yaşanan bu olağanüstü durum nedeniyle Türkiye, petrol fiyatlarındaki dalgalanma sonrası akaryakıtta eşel mobil sistemini devreye aldı. Tüketicinin korunması ve enflasyonla mücadelenin desteklenmesi için zamların yüzde 25'i pompaya yansıtılırken, yüzde 75'i ise ÖTV'den karşılanıyor.

Öte yandan benzin fiyatlarında 2,17 liralık bir artış gündemde. Bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme kapsamında, artışın yüzde 75’i Eşel Mobil Sistemi çerçevesinde Özel Tüketim Vergisi’nden karşılanacak. Kalan yüzde 25’lik bölüm ise yaklaşık 54 kuruş olarak doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak.

Güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 61.41 TL

Motorin: 65.91 TL

LPG: 30.49 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 61.26 TL

Motorin: 65.76 TL

LPG: 29.89 TL

Ankara:

Benzin: 62.38 TL

Motorin: 67.03 TL

LPG: 30.37 TL

İzmir:

Benzin: 62.65 TL

Motorin: 67.31 TL

LPG: 30.29 TL

AKARYAKIT FİYATLARINI HESAPLAMA YÖNTEMİ

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.