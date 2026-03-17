İran gizli kozunu Kadir Gecesi'nde sahaya sürdü: İsmini Kur'an-ı Kerim'den alan Siccil'in ateşi İsrail'i aydınlattı
İran gizli kozunu Kadir Gecesi'nde sahaya sürdü: İsmini Kur'an-ı Kerim'den alan Siccil'in ateşi İsrail'i aydınlattı

İran, envanterinde yer almasına rağmen şu ana kadar kullanmadığı kozunu Kadir Gecesi’nde sahaya sürdü. Savaşta ilk kez kullanıldığı açıklanan Siccil füzesi 7 dakikada İsrail’e ulaşarak Doğu Kudüs ile Batı Kudüs arasında büyük patlamalara neden oldu. İsrail’in Kanal 12 televizyonu Rishon Leziyon, Ness Ziona ve Lod kentleri ile Shoham bölgesine meydana gelen büyük patlamaların geceyi aydınlattığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklama İsrail'e yönelik düzenlenen Sadık Vaat 4 Operasyonu'nun 54. dalgasında misilleme saldırısı düzenlendi. Açıklamada ilk kez ateşlenen Siccil balistik füzelerinin 7 dakikada İsrail’e ulaşarak büyük yıkıma neden oldu. Siccil balistik füzelerinin hemen ardından ise Fettah, Emad ve Kadir füzeleri ateşlendi.

İSRAİL'İN KALBİNE SALDIRI

İran Devrim Muhafızları bu saldırılarda 'İsrail'in kalbinin hedef alındığı’nı duyururken İsrail basını ise İsrail topraklarına fırlatılan Siccil balistik füzelerinin başkent Tel Aviv ve çevresinde korkuya neden olduğunu açıkladı. İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu Rishon Leziyon, Ness Ziona ve Lod kentleri ile Shoham bölgesinda meydana gelen büyük patlamaların geceyi aydınlattığını duyurdu. Aktarılan bilgilere göre Doğu Kudüs ile Batı Kudüs sahasında da güçlü patlama sesleri duyuldu.

ADINI KUR'AN’DAN ALIYOR

Siccil'in Demir Kubbe de dahil olmak üzere geleneksel hava savunma sistemlerinden kaçınma özelliği olduğu belirtiliyor. Siccil füzesi bu sebeple aynı zamanda 'dans eden füze' ismi ile de anılan bir balistik füze. Siccil'in İran'ın Natanz kenti civarından ateşlenmesi ile 7 dakika içinde Tel Aviv'e ulaşabileceği iddia ediliyor.  İran'da tasarlanıp üretimi gerçekleştirilen katı yakıtlı balsistik füze tipi olan Siccil füzesi, ismini Kur'an-ı Kerim'deki Fil Suresi'nden alıyor. Fil Suresi'nde Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe'ye karşı Allah'ın gönderdiği Ebabil kuşlarının ağızlarında 'siccil' yani pişmiş çamur taşları ile Ebrehe ve fil ordusunun durdurulduğu anlatılıyor.

Yorumlar

Tug

Siyonist ABD ve İsrail terör örgütü ( itö ) yenilmek üzere. İran 1 ay daha devam etsin, siyonist yahudi İsrail terör örgütü ve onun hizmetkarları olan ABD ve AB , mağlup olacak ve Siyonistleri getirdikleri gemilerle , geri götürecekler, ve barış ve huzur bu topraklarda hüküm sürecek

Şuayip

Allah zalimlerin köklerini kurutsun amin
