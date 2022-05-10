Kadir gecesi ile alay eden edepsizler utanmadan hala üste çıkmaya çalışıyor! Tehdit alıyorlarmış..
Kadir gecesinde bir 'alem' masasında çektiği fotoğrafı, "Kadir gecesi özel, Rabbim kabul etsin." şeklindeki edepsiz mesaj ile paylaşan Pegasus çalışanı O.T., özür dilemek yerine, "Tehdit ediliyorum." diyerek üste çıkmaya çalıştı.
Yeniakit.com.tr
Kadir gecesinde bir "alem" masasında buluşan Pegasus çalışanları, özgürlük sınırlarını aşarak, inançlı insanların sinir uçları ile oynadı.
O.T. adındaki kişi, sosyal medya hesabından, rakılarını havaya kaldırarak çektikleri fotoğrafı, "Kadir gecesi özel, Rabbim kabul etsin." mesajı ile paylaştı.
Hadsiz paylaşıma tepki yağarken Pegasus, çalışanlarının iş akdine son verdi.
Bir özür dilemek, bu kadar mı zor idi?
O.T., Gazete Diken'e konuştu. Özür dilemek yerine hala üste çıkma yolu arayan O.T., tehdit edildiğini öne sürerek, hadsizliğinin üzerini şu gerekçeleri ile örtmeye çalıştı:
İşimi kaybettim. Halen korkmaktayım ve tanımadığım telefonlara cevap veremiyorum. Kapalı hesabımdan paylaşımı dışarı sızdıran arkadaşım kimse beni toplumun önüne attı.
Pegasus, yapılan hadsizlikten sonra şu açıklamayı yayınlamıştı: