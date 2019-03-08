Kadınların projelerine 10 milyon lira hibe desteği

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, kadınların ekonomik hayatta daha fazla yer almasını arzu ettiklerini belirterek “2018 yılında düzenlediğimiz girişimcilik eğitimlerine katılan kadınlara hazırlanan projelere 10 milyon liraya yakın hibe desteği verildi. Kadınların istihdamdan üretime, ihracattan profesyonel yöneticiliğe kadar ekonominin ve çalışma hayatının tüm aşamalarında yer alması ülkemize güç veriyor” dedi.

“Eğitimlere katılanların yarıdan fazlası kadın”

Hacısalihoğlu, oda tarafından düzenlenen KOSGEB Girişimcilik Eğitimlerine kadınların katılım oranının yüksek olduğunu vurgulayarak “Son 6 yılda 65 adet girişimcilik eğitimi programına 2 bin 390 kişi katıldı. Katılanların bin 332’sini kadınlar oluşturdu. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan girişimcilerimize yine odamız desteğinde 237 adet iş planı yazıldı. Bu iş planlarının 108’i kadın girişimcilerimiz için hazırlamıştır. Bu eğitimlerde başarılı olan kadınlar kendi işlerini kurarak ekonomiye artı değer katıyorlar. Yetiştirdiğimiz girişimci kadınların işyeri açılışlarına katılıyoruz. Kadınların kurduğu ve yönettiği çok başarılı işletmelerin topluma kazandırılmasından Türk ekonomisinin büyük bir fayda sağladığını görüyoruz. İstihdamdan üretime, ihracattan profesyonel yöneticiliğe kadar başarılı olan kadın patronlar ve çalışanlar ile ekonomimiz büyüyor. Kadınlar Türkiye’nin üretim gücünü artırıyor. İşletmelerin kuruluşundan başlayarak gelişimine ve ihracata kadar bütün aşamalarını büyük başarı ile yöneten kadınlar çevrelerine de rol model oluyorlar” diye konuştu.

“Kadınlara 2018’de 10 milyon lira destek”

Başkan Hacısalihoğlu, 2018 yılında 12 adet girişimcilik eğitim programı düzenlendiğini vurgulayarak, “Odamızdaki bu eğitimlere 265 kişi katıldı. Katılanların 150’sini kadınlar oluşturdu. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan girişimcilerimize yine odamız desteğiyle 45 adet iş planı yazıldı. Bu iş planlarının 21’i kadın girişimcilerimiz için hazırlanmıştır. 2018 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na (TKDK) 16 proje hazırlanmış olup, proje sahiplerinin 15’i kadınlardan oluşmuştur.Yazılan projelerin toplam bütçesi 17 milyon 475 bin TL’dir. Almaya hak kazanılan hibe tutarı 9 milyon 369 bin liraya ulaşmıştır” dedi.

“Trabzon’da esnaf ve sanatkârlarımızın yüzde 15’ini kadınlar oluşturuyor”

Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara da Trabzon’daki esnaf ve sanatkârların yüzde 15’inin kadınlardan oluştuğunu söyledi. Kadınların iş dünyasında, sanatta, politikada, sporda daha fazla söz sahibi olmasının ülkemizin gücüne güç katacağını belirten Kara, “Türkiye’de kadın esnaf ve sanatkâr sayısı son 5 yılda yüzde 35 artarak 289 bin 967’ye ulaştı. Trabzon’da da kadın esnaf ve sanatkâr sayımız 3 bin 717’ye yükseldi. Bu sayı toplam esnaf sayımızın yüzde 15’ini oluşturuyor. Kadınların iş yaşamında söz sahibi olması, iş yeri açması, yöneticilik yapması, ekonomiye katkı vermesi ülkemizin geleceği adına da son derece önemlidir. Kadınlarımızın iş yaşamına katılması için verilen desteklerin artarak sürmesini bekliyoruz” diye konuştu.