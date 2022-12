Kadınların korkulu rüyası meme kanserinde erken teşhisin önemini anlattılar

İhtiyaç Haritası ve Kanser Savaşçıları Derneği’nin, AstraZeneca Türkiye’nin koşulsuz desteği ile yürüttüğü “Kendini Tanı, Erken Tanı Meme Kanseri Farkındalık Hareketi” kapsamında kontrol ve teşhisin önemi anlatılarak kadınlar meme kanseri konusunda bilgilendiriliyor.

Antalya’nın ardından bu kez Trabzon’da katılımcılarını ağırlayan proje, Türkiye’nin farklı illerinde uygulanmaya devam edecek.

İhtiyaç Haritası ve Kanser Savaşçıları Derneği tarafından AstraZeneca Türkiye’nin koşulsuz desteği ile hayata geçirilen “Kendini Tanı, Erken Tanı Meme Kanseri Farkındalık Hareketi” projesi Antalya’nın ardından Trabzon’daki kadınlarla da buluştu. Kadınları meme kanseri konusunda bilgilendirmeyi hedefleyen proje kapsamında meme kanseri hakkında eğitimler veriliyor. İhtiyaç Haritası ise eğitim verilen illerde meme kanseri farkındalığı çerçevesinde sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlı kişileri ve bölgeleri tespit ediyor, eğitim alan kadınların Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’nde (KETEM) taramalarının yapılması için randevuları koordine ederek ulaşımlarını sağlıyor ve tarama sonrası tüm süreci takip ediyor.



İkinci buluşma Trabzonlu kadınlarla gerçekleşti

“Kendini Tanı, Erken Tanı Meme Kanseri Farkındalık Hareketi” kapsamında ilki Antalya’da gerçekleşen buluşmanın adresi bu kez Trabzon oldu. Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Kanser Savaşçıları Derneği’nin gönüllü hekimi Prof. Dr. Adnan Çalık tarafından 100 kadına meme kanseri hakkında farkındalık eğitimi verildi. Eğitimde; meme kanseri görülme sıklığı, başlıca risk faktörleri, erken tanının önemi, meme kanseri tarama (mamografi) ve elle muayene gibi konularda bilgi verildi. Eğitim ve meme kanseri taramalarının önümüzdeki dönemde Türkiye’nin farklı illerinde de devam etmesi planlanıyor.



“Meme kanseri kadınların korkulu rüyası”

Proje kapsamında kadınlara eğitim veren Prof. Dr. Adnan Çalık, “Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türü olması nedeniyle kadınların korkulu rüyasıdır. Ancak tanı ve tedavideki gelişmeler nedeniyle bu hastalık yıllar öncesine göre çok daha az korkulacak bir sorun haline dönüştü. Elbette başarılı bir tedavi için erken tanı ön koşuldur. Erken tanı, memede sınırlı hastalık anlamına gelir. Subklinik dediğimiz radyolojik tetkiklerle ortaya konan meme kanseri tanısı günümüzde oldukça önemlidir. Bu tanı için kendi kendine muayene yanında düzenli radyolojik kontroller de gerekmektedir. Meme kanseri, erken tanı konduğu takdirde gerek meme kaybı gerekse fonksiyon kaybı olmaksızın tedavisi mümkün bir hastalıktır. Bu nedenle tüm kadınlarımızın meme kanseri konusunda duyarlı olmalarını bekliyoruz. Bu toplantıyı da kadınlarımızda meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla düzenledik” dedi.

Projeyle ilgili açıklamada bulunan İhtiyaç Haritası Sosyal Etki Koordinatörü Sevdanur Gökrenk de “Bildiğiniz gibi ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen kanser türü meme kanseridir. Geçmişte ileri evrede teşhis edilen meme kanseri, günümüzün sağlık olanakları ve oluşturulan bilinç ile erken teşhis edilebilmektedir. Erken evrelerde tespit edilen meme kanserinin tedavisinin de çok daha başarılı olduğu bilinmelidir. Bizler de İhtiyaç Haritası olarak bu kapsamda, Kanser Savaşçıları Derneği ve AstraZeneca Türkiye'nin koşulsuz desteği ile bu projeyi başlattık. Proje kapsamında kadınları meme kanseri ve erken tanı hakkında bilgilendiriyoruz ve erken tanının önemini anlatıyoruz. Eğitimlerle başlattığımız etki katlanarak büyüyor ve Türkiye'de meme kanseri bilincinin artmasına katkıda bulunuyoruz. Ayrıca eğitimler sonrasında kadınların Kanser Tarama Merkezleri’ne giderek kontrollerini gerçekleştirmelerini takip ediyoruz” şeklinde konuştu.



“Covid-19 pandemisi ardından karşılaşılan yeni vakaların çoğu maalesef ileri evre kanserler”

Kanser Savaşçıları Derneği Genel Sekreteri Aslı Ortakmaç ise açıklamasında şunları söyledi:

“Onkoloji alanında çalışan uzmanlar, özellikle Covid-19 pandemisi ardından karşılaştıkları yeni vakaların çoğunun maalesef ileri evre kanserler olduğunu belirtiyor. Virüs bulaşma riski, hastaneye gitmeyi geciktirdiğinden hastaların çoğu kanserde erken tanı şansını kaçırdı. Oysa bilhassa meme kanserinde hastalık ne kadar erken tespit edilirse tedavi de o kadar kolay ve hızlı tamamlanıyor. Yani meme kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor. Her 7-8 kadından birini etkileyen meme kanserinde erken tanı imkânları konusunda bilgi sahibi olmak, kendi kendine meme muayenesi yapmak ise kadınlar için hayati bir önem taşıyor. İşte biz de proje ortaklarımızla birlikte dezavantajlı bölgelerde yaşayan kadınları, kendi yaşamlarına sahip çıkmaları amacıyla bilgilendirmek ve risk grubunda olanları ulusal tarama programına dahil etmek için bugün Trabzon’dayız. Çünkü meme kanseri taraması KETEM’lerde ücretsiz olarak yapılsa da bu konudan bihaber oldukları ya da ilgili merkeze ulaşamadıkları için pek çok kadın, maalesef çok daha ileri seviyelerde meme kanseri tanısı alabiliyor. Projemizle ülkenin her köşesindeki kadına ulaşarak onlara daha meme kanseriyle karşılaşmadan alabilecekleri önlemleri anlatmayı ve tarama sayesinde hastalığı daha en başında tespit etme şansını sunmayı hedefliyoruz.”



“AstraZeneca olarak hedefimiz kanseri bir ölüm nedeni olmaktan çıkarmak”

AstraZeneca Türkiye’nin sağlığa hizmet ederken farkındalık çalışmalarına da önem verdiğini aktaran AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Serkan Barış ise “AstraZeneca olarak hedefimiz kanseri bir ölüm nedeni olmaktan çıkarmak. Bu hedefe ulaşmak için paydaşlarımızla birlikte tanı, tarama, tedavi ve erken erişim programları olmak üzere her aşamada hastaların yanında olabilmek için pek çok çalışma yürütüyoruz. Bu kapsamda en değerli projelerimizden biri ise Kendini Tanı, Erken Tanı Meme Kanseri Farkındalık Hareketi. Antalya’da başlattığımız, Trabzon ile devam ettirdiğimiz ve önümüzdeki dönemde farklı illerde sürdürmeyi planladığımız bu projenin kadınların yaşamında pozitif bir etki yaratmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.