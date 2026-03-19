PTT’den Ramazan Bayramı’na özel tebrik kartları

PTT, Ramazan Bayramı dolayısıyla geleneksel değerleri yaşatacak özel bir çalışmayı hayata geçirdi. Bayramlaşma kültürünü güçlendirmeyi amaçlayan uygulama kapsamında hazırlanan tebrik kartları, Türkiye genelindeki PTT iş yerlerinden ücretsiz olarak temin edilebiliyor.

“PTT’NİN KÖKLÜ POSTA GELENEĞİYLE BAYRAMLARIN MANEVİ ATMOSFERİNİ YAŞATMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayramların bağları güçlendiren özel günler olduğunu vurgulayarak, “Geçmişten izler taşıyan, Ramazan Bayramı’nın paylaşma, hatırlama ve gönül alma kültürünü yaşatmayı amaçlayan kartlar vatandaşların sevdiklerine anlamlı mesajlar ulaştırmasına vesile oluyor” ifadelerini kullandı.

Bayramların sevdikleri hatırlamanın en güzel vesilelerinden biri olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, mektuplaşma kültürünün bu anlamda ayrı bir değere sahip olduğunu belirtti. Uraloğlu, “Dijital iletişimin hız kazandığı bir dönemde dahi, el yazısıyla yazılmış bir bayram tebriğinin taşıdığı anlam çok kıymetlidir. PTT’nin köklü posta geleneğiyle bayramların manevi atmosferini yaşatmaya devam ediyoruz.” dedi.

Hazırlanan kartların bayramın geleneksel değerlerini yansıtan özel tasarımlarla oluşturulduğunu kaydeden Uraloğlu, vatandaşların bayram tebriğini sevdiklerine ulaştırmaları için PTT’nin ülke genelindeki yaygın hizmet ağının hazır olduğunu sözlerine ekledi.