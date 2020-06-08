  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kadınların el emeği ürünler ERMEK’te satışa sunuluyor

Ev hanımlarına meslek edindirilmesi, istihdam oluşturması ve ev ekonomisine katkı sağlaması amacıyla verilen Erzincan Belediyesi Meslek Edindirme ve Eğitim Kurslarında (ERMEK) kursiyerlerin ürettikleri ürünler ERMEK satış mağazasında satışa sunuluyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 17:43:05 -
Kadınların el emeği ürünler ERMEK’te satışa sunuluyor

Ev hanımlarına meslek edindirilmesi, istihdam oluşturması ve ev ekonomisine katkı sağlaması amacıyla verilen Erzincan Belediyesi Meslek Edindirme ve Eğitim Kurslarında (ERMEK) kursiyerlerin ürettikleri ürünler ERMEK satış mağazasında satışa sunuluyor.


Süleyman Demirel İş Merkezi zemin katta bulunan satış mağazasında dekoratif tablo, kök boya kilim dokuma, örgü bebek, tığ örücülüğü, keçe aksesuarları, makrome, şiş örücülüğü, elde Türk işlemeleri ve amigurumi kurslarında üretilen ürünler tüketiciyle buluşuyor.


Buradan elde edilen gelir, kurslarda sarf edilen malzemelerin tedarik edilmesinde kullanılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı