Kadınlarda saç dökülmesi nasıl önlenir?

Kadınlarda saç dökülmesine sebep olan hastalıklar arasında tiroit problemleri, aşırı stres, gut ilaçları, tansiyon ilaçları gibi nedenler vardır. Yetersiz beslenme ve ani kilo kayıpları da kadınlarda saç dökülmesine neden olmaktadır. Bunlar B12, folik asit ve D vitamini gibi bazı vitaminlerin eksikliğinden ortaya çıkmaktadır. Kadınlarda saç dökülmesini önlemenin en önemli etkeni sağlıklı beslenmektir.

Hürriyet'in haberine göre; saç dökülmesinden fazla düzeyde etkilenen kadınlar tedavi görme konusunda da önemli bilgilere sahiptir. Kadınlarda saç dökülmesine iyi gelen şeyler arasında saçı ılık suyla yıkamak, zararlı kimyasallara karşı korumak, saç tipine özel ürünler kullanmak gibi bilgiler yer almaktadır. Kadınlarda saç dökülmesinin büyük oranda engellenmesi için bir uzman eşliğinde tedavi tekniklerinin uygulanması gerekmektedir.

Neden olur?

Kadınlarda saç dökülmesinin nedenleri oldukça fazladır. İşte kadınlarda saç dökülmesinin nedenleri şöyle sıralanmaktadır:

Aşırı stres

Tiroit sorunları

Gut ilaçları

Tansiyon ilaçları

Hormon değişikliği

Menopoz

Doğum kontrol hapı kullanımı

Olması gerekenden fazla A vitamini alınması

Katı diyet listesi

Yetersiz beslenme

Azalmış protein alımı

Ani kilo kaybı

A vitamini fazlalığı

E vitamini fazlalığı

Selenyum fazlalığı

B12 vitamini eksikliği

Folik asit eksikliği

D vitamini eksikliği

Omega 3 eksikliği

Omega 6 eksikliği

Nasıl önlenir?

Kadınlarda saç dökülmesini önlemenin bazı önerileri bulunmaktadır. Bu önerileri alanında uzman hekimler de hastalarına bildirmektedir. Kadınlarda saç dökülmesini önlemenin kolay yöntemleri şöyle sıralanmaktadır:

Sağlıklı beslenme uygulanmalıdır.

Saçların ılık suyla yıkanması tavsiye edilmektedir.

Saçlar ısıya karşı korunmalıdır.

Saçlar zararlı kimyasallara karşı korunmalıdır.

Saç derisine masaj yapılabilir.

Koparak dökülmeyi engellemek amacıyla saç stilinde değişiklik yapılabilir.

Saç tipine uygun saç ürünleri kullanılmalıdır.

Bu tedbirlerin dışında kadınlarda saç dökülmesini önlemek amacıyla bazı besinlerin tüketilmesi de tavsiye edilmektedir. Ispanak, balık, portakal, pazı, yoğurt, roka, ceviz, tavuk, fındık, fasulye, hindi ve havuç bu besinler arasındadır. Hormon değişimleri, yanlış beslenme, genetik faktörler, doğum, vitamin eksikliği, mineral eksikliği, kozmetik etken, stres, dökülmeye sebep olabilecek ilaç kullanımı, kemoterapi gibi tedavilerin faktörleri saç dökülmesine neden olmaktadır.

Ne iyi gelir?

Kadınlarda saç dökülmesine iyi gelen yöntemler beslenme değişikliğinden uygulanacak saç kürlerine kadar çok çeşitlidir. Elbette ki kadınlarda saç dökülmesi ilaçla da tedavi edilebileceği gibi doğal teknikler de bu mücadele de tercih edilebilmektedir.

Tıbbi açıdan bir tedavi uygulanabilmesi için bir uzman eşliğinde saç tipinin ve dökülmenin nedenlerinin doğru öğrenilmesi gerekmektedir. Bunun için de bir dermatoloji uzmanından randevu almanız yeterlidir. Uzman size bazı testler uygulayacak ve bu testlerin sonucunda da gerekli ilaç tedavisini izleyecektir.

Beslenme alışkanlığının değiştirilmesi de saç dökülmesine iyi gelmektedir. Vitamin, mineral ve demir ağırlıklı besinler tüketilmesi önerilmektedir. Doğal yöntemler arasında bazı yağların kullanımı da saç dökülmesine iyi gelmektedir. Bu yağlar arasında lavanta yağı, çay ağacı yağı ve zeytin yağı vardır. Saç dökülmesi kürlerini de uzmanlar hazırlayarak hastalarıyla paylaşmaktadır. Bu kürleri uygulamak da saç dökülmesine iyi gelebilmektedir.

Tedavisi

Kadınlarda saç dökülmesi tedavisinde dermatoloji uzmanları hastalarını testten geçirdikten sonra ilaçları önermektedir. Hatta önerilen bu ilaçlar Sağlık Bakanlığından onaylı şekildedir. Bazı ilaçlar günde iki defa kullanılmakta bazı ilaçlar ise günde bir defa kullanılmaktadır. Bu ilaçlar genellikle etkisini 3 ayın sonunda göstermekte ve 6 ayın sonunda da beklenen etki görülmektedir.

Saç dökülmesi tedavisine başlanmadan önce hangi ilacın kullanılacağına karar verebilmek için uzmanın yaptığı testler oldukça önemlidir. Çünkü kadınlarda saç dökülmesinin nedeni her bireyde farklı sebeplerden oluşabilmektedir. Kişiye özel tedavi tekniği burada benimsenmektedir.