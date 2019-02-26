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Kadınlarda Polikistik Over Sendromuna dikkat

Op.

26 Şubat 2019 Salı 09:46
Kadınlarda Polikistik Over Sendromuna dikkat

Op. Dr. Suzan Gençsoy, kadınlarda yumurtlama problemlerinin en önde gelen sebebinin Polikistik Over Sendromu olduğunu söyledi.


Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Suzan Gençsoy, Polikistik Over Sendromunun, kadınlardaki önemli bir yumurtlama problemi olduğunu ifade ederek, “ Bu sorun, toplumdaki her 5 kadından birinde görülebiliyor. Kadın vücudunda bulunan iki yumurtalık, her adet döneminde döllenmeye müsait bir olgun yumurta geliştirir. Bu yumurta gelişimini ve olgunlaşmasını “Follikül” adı verilen içi sıvı dolu bir kesecikte tamamlar. Polikistik Over Sendromu’nda ise birçok yumurta aynı anda olgunlaşmaya çalışır fakat bunu başaramazlar. Sonuçta bir çok yumurta vardır ama bunların hiçbiri gelişip döllenme yeteneği kazanamazlar” dedi.


Op. Dr. Gençsoy, çocuk sahibi olmak amacı ile tüp bebek merkezlerine başvuran kadınların yaklaşık yüzde 20’ sinde yumurtlama problemi olduğunu belirterek “ Yumurtlama problemlerinin en önde gelen sebebi ise Polikistik Over Sendromu adı verilen durumdur. Özellikle bir kadın düzensiz adet görüyor, tüylenmede artış mevcut ve kilosu da normalin üzerinde ise, bu sendromdan kuvvetle şüphelenilmeli, gerekli muayene, ultrason ve tetkikler yapılarak durum açıklığa kavuşturulmalıdır. Tedaviyi planlarken öncelikle bu hastaların diyetisyen gözetiminde ideal kilolarına inmeleri sağlanmalıdır. Gerekirse insülin direncini kırmak için şeker hastalarında kullanılan “Metformin” ilaç tedavisi bu dönemde kullanılabilir. Tıbbi tedavi ve kilo kaybı sonucunda adette önemli oranda düzelme olabilmekte, yumurtlama probleminin ortadan kalkmasıyla bazen gebelik kendiliğinden oluşabilmektedir. Ancak bu işlemlerden sonra adet düzensizliği devam ediyorsa, yumurtlamayı uyaran ilaçlar ve hormon iğneleri uygulanabilir. Bu takipler sonucu gelişen yumurtalardan normal ilişki önerilerek veya aşılama yöntemi ile gebelik oluşturulmaya çalışılır. Yapılan takip ve aşılama ile gebelik elde edilememiş ise tüp bebek yöntemine geçilmesi önerilir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 09:46
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