Kadınlarda idrar kaçırma neden olur? | Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi var mı?

Kadınlarda idrar kaçırma tehlikeli mi? Pek çok kadın günlük hayatını olumsuz etkileyen, yaşam kalitesini düşüren idrar kaçırma sorunuyla karşı karşıya. Hanımlar bu sorunun sebebini ve tedavi yollarını araştırıyor. Peki, kadınlarda idrar kaçırmanın tedavisi var mı?

Kadınlarda idrar kaçırma neden olur?

Özellikle yaş ilerledikçe kasların gevşemesiyle petk çok kadında idrar kaçırma sorunu görülüyor. ayrıca doğumlar, kronik hastalıkla gibi sebepler de idrar kaçırmaya yol açıyor. İşte, kadınlarda idrar kaçırma sorununun sebepleri:

Normal doğum yapmış olmak

Çok doğum yapmış olmak

Aşırı kilolu olmak

Genetik sebepler

Kronik kabızlık

Vajinal enfeksiyonlar

İdrar taşları ve tümörleri

Menopozla ilişkili hormonal değişiklikler

Şeker hastalığı

Bazı ilaçlar

Beyin fonksiyonlarında yavaşlamaya neden olan hastalıklar (demans, alzheimer, damarsal hastalıklar)

Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi var mı?

Hanımlar bu sorundan kurtulmalarının mümkün olup olmadığını araştırıyor. Uzmanlar öncelikle sorunun kaynağını buluyor ve o doğrultuda bir tedavi uyguluyor. Egzersizler, ilaç tedavisi, lazerli müdahale ve cerrahi operasyon ile idrar kaçırma sorunuyla vedalaşabilirsiniz.

Pek çok kadın bu rahatsızlık sebebiyle hastanelerin hangi bölümlerinden randevu alabileceklerini araştırıyor. Kadınlarda idrar kaçırma sorunu yaşayanların hastanelerin iroloji polikliniklerinden randevu alması gerekiyor.