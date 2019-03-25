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Kadınlarda ağrılı adet dönemlerine dikkat

Prof.

25 Mart 2019 Pazartesi 09:50
Kadınlarda ağrılı adet dönemlerine dikkat

Prof. Dr. Bülent Berker, kadınlarda oluşan ağrılı adet dönemi hakkında bilgi verdi.


Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Bülent Berker, rahim içindeki kanama vajina yoluyla dışarı atılırken, rahim dışındaki hücrelerdeki kanamanın ise etraf da ki dokulara zarar vereceğini ifade ederek, “Normalde sadece rahim iç yüzeyinde olması gereken endometrium dokusunun rahim dışında bulunmasına endometriosis adı verilir. Yerleşme yerine göre, rahim duvarı içinde görülürse adenomyosis, yumurtalıklarda içi erimiş kanla dolu kistler şeklinde ortaya çıkarsa endometrioma (çikolata kisti) ismi verilmektedir. Endometriosis hastalığında rahim dışında bulunan endometrium hücreleri, her ay hormonların etkisi ile gelişir ve tıpkı rahim içindekiler gibi bir miktar kanamayla dökülür. Aslında vücudun herhangi bir organında veya bölgesinde yerleşip ona göre bulgular verebilir. Bunların çoğunda kadında adet ile birlikte ortaya çıkan kanamalar söz konusudur. Temel olarak kadın üreme organları tutulmakta ve etkilenmektedirler” dedi.


Endometriosiste hastaların en sık ağrılı adet görmekten (dismenore) yakındıklarını belirten Prof. Dr. Berker, ”Endometriozisli hastaların başvuru nedenlerinden en önemlisi kısırlıktır. Tüpler veya etrafına yerleşen endometrium dokusunun yol açtığı yapışıklıklar ve sertleşmeler tüplerin hareketlerini azaltmakta buna bağlı kısırlığa yol açmaktadır. Yumurtalıklarda yerleşen ve yapışıklıklara yol açan endometriosis dokusunun yumurta hücresinin olgunlaşmasını bozabileceğini ve bu yolla kısırlığa yol açabileceği düşünülmektedir. Genellikle laparoskopi hem en önemli tanı, hem de en önemli tedavi yöntemidir. Laparoskopi ile üreme organlarına zarar vermeden, aynı zamanda(tek işlemle) tanı konulup, tedavi yapılır. Tedavinin amacı yumurtalık hormonlarının rahim içi mukozasına yaptığı düzenli etkiyi önlemek ya da cerrahi olarak endometriozis odaklarını çıkartmaktır” şeklinde konuştu.


Prof. Dr. Berker ilaç tedavisinde amaç yumurtlamayı baskılamak olduğunu vurgulayarak, "Tedavi her zaman hastanın isteklerine göre planlanır. Bunun yanında ağrıya yönelik analjezik tedavisi uygulanabilir. Cerrahi tedavide ise amaç hasta dokuların kısmen ya da tamamen çıkartılmasıdır. Uygulanacak tedavinin seçiminde bulgu ve belirtilerin derecesi, lezyonların büyüklüğü, lokalizasyonu, hastanın yaşı, çocuk isteği gibi kriterler göz önüne alınır. Cerrahi tedavinin en önemli şekli endoskopik yöntemdir. Laparoskopi aracılığı ile dışarıdan görülemeyen birçok endometriozis odağı tanınır ve aynı anda tedavisi de yapılmış olur” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 09:50
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