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Kadın - Aile Kadınlara KADES eğitimi verildi
Kadın - Aile

Kadınlara KADES eğitimi verildi

135 kadın çalışana 'Kadına yönelik şiddet ile mücadele ve KADES' eğitimi verildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 00:12:00 -
Kadınlara KADES eğitimi verildi

Manisa'da jandarma ve ŞÖNİM ekipleri tarafından Şehzadeler ilçesine bağlı Karaağaçlı Mahallesinde 135 kadın çalışana 'Kadına yönelik şiddet ile mücadele ve KADES' eğitimi verildi.

KADES

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM)'nden 2 ve Manisa İl Jandarma Komutanlığından 10 olmak üzere toplam 12 personelin katılımıyla Şehzadeler ilçesine bağlı Karaağaçlı Mahallesinde 135 kadın çalışana 'Kadına yönelik şiddet ile mücadele ve KADES' eğitimi verildi. Çalışan kadınlar KADES programını akıllı telefonlarına indirerek, nasıl kullanacakları konusunda bilgilendirildi.

 

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