Kadınlar voleybol liginde 37. sezon başlıyor





İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - Kadınlar voleybol liginde 37. sezon, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Sezonun açılış maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek. Aydın'daki Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak maçın ilk servisi saat 19.00'da atılacak.

"Misli.com Sultanlar Ligi" adıyla oynanacak deplasmanlı ligde şampiyonluk rekoru Eczacıbaşı'nda bulunuyor. Turuncu-beyazlılar, lig tarihinde 16 şampiyonlukla en fazla mutlu sona ulaşan takım oldu.

Deplasmanlı ligin ilk sezonu 1984-1985'ten, 1988-1989'a kadar üst üste 5 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Eczacıbaşı VitrA, 1999-2003 yıllarında da arka arkaya 5 kez mutlu sona ulaştı.

Ligde 2011-2012 sezonu final serisinde VakıfBank Türk Telekom'a 2-0 üstünlük kuran Eczacıbaşı VitrA, 16. şampiyonluğunu kazandı.

Eczacıbaşı'nın deplasmanlı lig öncesinde de üst üste 12 şampiyonluğu bulunuyor.





- Fenerbahçe 5 kez şampiyon oldu





Fenerbahçe, ligde 5 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ligde ilk şampiyonluğunu 2008-2009 sezonunda elde eden sarı-lacivertliler, 2009-2010 ve 2010-2011'de de şampiyon olarak üst üste 3 kez kupayı kazanmayı başardı.

Fenerbahçe, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında da lig şampiyonluğunu elde etti.





- VakıfBank'ın şampiyonlukları





VakıfBank, ligde son 5 sezonda 3 şampiyonluk kazandı.

Güneş Sigorta Spor Kulübü Derneği adıyla 1986'da faaliyetlerine başlayan kulüp, 1999-2000 sezonunda Ankara VakıfBank takımıyla birleşerek VakıfBank Güneş Sigorta adını aldı. Kulübün adı, 13 Eylül 2011'de VakıfBank Spor Kulübü olarak yeniden değiştirildi.

Deplasmanlı ligde VakıfBank takımının 3 (1991-1992, 1996-1997, 1997-1998) şampiyonluğu, VakıfBank ile Güneş Sigorta'nın birleşmesinin ardından VakıfBank Güneş Sigorta ekibinin de 2 (2003-2004, 2004-2005) şampiyonluğu bulunuyor. Güneş Sigorta ise 1992-1993 sezonunda ligde şampiyonluk yaşadı.

2012-2013 sezonunda play-off final serisinde Eczacıbaşı VitrA'ya 3-0 üstünlük kurarak şampiyon olan VakıfBank, 7 yıllık özlemini sonlandırdı. VakıfBank, 2013-2014 sezonunda da play-off final serisinde Fenerbahçe'yi 3-1 geçerek, üst üste iki kez mutlu sona ulaştı.

VakıfBank, 2015-2016, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında da şampiyonluk ipini göğüsledi.





- Galatasaray ve Beşiktaş'ın şampiyonluğu yok





Lig tarihinde Emlak Bankası 3 kez mutlu sona ulaştı.

Türk sporunun "Üç büyükler"inden Galatasaray ve Beşiktaş ise deplasmanlı ligde henüz şampiyonluk sevinci yaşayamadı.





- 2019-2020 sezonu tamamlanamadı





Voleybolda geçen sezon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı.

Normal sezonu sona eren ligde play-offlar başlamadan koronavirüs salgını nedeniyle sezon sonlandırıldı. Türkiye Voleybol Federasyonu, şampiyon ilan etmediği sezonda küme düşmeyi de kaldırırken, Avrupa kupalarına gidecek takımları normal sezondaki sıralamaya göre belirledi.

Normal sezonun ardından sıralama şöyle oluştu:

VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta, AtlasGlobal Yeşilyurt, Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor, PTT, Karayolları, Beşiktaş, Beylikdüzü Voleybol İhtisas.





- 16 takım mücadele edecek





Misli.com Sultanlar Ligi'nde bu sezon 16 takım yer alacak.

Ligde bu sezon Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş, Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Çan Gençlik Kalespor, Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta, İlbank, Karayolları, Kuzeyboru, Nilüfer Belediyespor, PTT, Sarıyer Belediyespor, Sistem9 Yeşilyurt, Türk Hava Yolları ve VakıfBank takımları mücadele edecek.





- Şampiyonlar





Kadın voleybolunda geride kalan 35 sezonun şampiyonları şunlar:



