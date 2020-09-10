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Spor Kadınlar voleybol liginde 37. sezon başlıyor
Spor

Kadınlar voleybol liginde 37. sezon başlıyor

Deplasmanlı ligde en fazla şampiyonluğu 16 kezle Eczacıbaşı kazandı - Fenerbahçe, ligde 5 kez şampiyonluğa ulaştı - Galatasaray ve Beşiktaş, ligde şampiyonluk elde edemedi - Ligde geçen sezon yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tamamlanamadı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 12:10:35 -
Kadınlar voleybol liginde 37. sezon başlıyor


İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - Kadınlar voleybol liginde 37. sezon, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Sezonun açılış maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek. Aydın'daki Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak maçın ilk servisi saat 19.00'da atılacak.

"Misli.com Sultanlar Ligi" adıyla oynanacak deplasmanlı ligde şampiyonluk rekoru Eczacıbaşı'nda bulunuyor. Turuncu-beyazlılar, lig tarihinde 16 şampiyonlukla en fazla mutlu sona ulaşan takım oldu.

Deplasmanlı ligin ilk sezonu 1984-1985'ten, 1988-1989'a kadar üst üste 5 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Eczacıbaşı VitrA, 1999-2003 yıllarında da arka arkaya 5 kez mutlu sona ulaştı.

Ligde 2011-2012 sezonu final serisinde VakıfBank Türk Telekom'a 2-0 üstünlük kuran Eczacıbaşı VitrA, 16. şampiyonluğunu kazandı.

Eczacıbaşı'nın deplasmanlı lig öncesinde de üst üste 12 şampiyonluğu bulunuyor.


- Fenerbahçe 5 kez şampiyon oldu


Fenerbahçe, ligde 5 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ligde ilk şampiyonluğunu 2008-2009 sezonunda elde eden sarı-lacivertliler, 2009-2010 ve 2010-2011'de de şampiyon olarak üst üste 3 kez kupayı kazanmayı başardı.

Fenerbahçe, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında da lig şampiyonluğunu elde etti.


- VakıfBank'ın şampiyonlukları


VakıfBank, ligde son 5 sezonda 3 şampiyonluk kazandı.

Güneş Sigorta Spor Kulübü Derneği adıyla 1986'da faaliyetlerine başlayan kulüp, 1999-2000 sezonunda Ankara VakıfBank takımıyla birleşerek VakıfBank Güneş Sigorta adını aldı. Kulübün adı, 13 Eylül 2011'de VakıfBank Spor Kulübü olarak yeniden değiştirildi.

Deplasmanlı ligde VakıfBank takımının 3 (1991-1992, 1996-1997, 1997-1998) şampiyonluğu, VakıfBank ile Güneş Sigorta'nın birleşmesinin ardından VakıfBank Güneş Sigorta ekibinin de 2 (2003-2004, 2004-2005) şampiyonluğu bulunuyor. Güneş Sigorta ise 1992-1993 sezonunda ligde şampiyonluk yaşadı.

2012-2013 sezonunda play-off final serisinde Eczacıbaşı VitrA'ya 3-0 üstünlük kurarak şampiyon olan VakıfBank, 7 yıllık özlemini sonlandırdı. VakıfBank, 2013-2014 sezonunda da play-off final serisinde Fenerbahçe'yi 3-1 geçerek, üst üste iki kez mutlu sona ulaştı.

VakıfBank, 2015-2016, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında da şampiyonluk ipini göğüsledi.


- Galatasaray ve Beşiktaş'ın şampiyonluğu yok


Lig tarihinde Emlak Bankası 3 kez mutlu sona ulaştı.

Türk sporunun "Üç büyükler"inden Galatasaray ve Beşiktaş ise deplasmanlı ligde henüz şampiyonluk sevinci yaşayamadı.


- 2019-2020 sezonu tamamlanamadı


Voleybolda geçen sezon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı.

Normal sezonu sona eren ligde play-offlar başlamadan koronavirüs salgını nedeniyle sezon sonlandırıldı. Türkiye Voleybol Federasyonu, şampiyon ilan etmediği sezonda küme düşmeyi de kaldırırken, Avrupa kupalarına gidecek takımları normal sezondaki sıralamaya göre belirledi.

Normal sezonun ardından sıralama şöyle oluştu:

VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta, AtlasGlobal Yeşilyurt, Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor, PTT, Karayolları, Beşiktaş, Beylikdüzü Voleybol İhtisas.


- 16 takım mücadele edecek


Misli.com Sultanlar Ligi'nde bu sezon 16 takım yer alacak.

Ligde bu sezon Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş, Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Çan Gençlik Kalespor, Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta, İlbank, Karayolları, Kuzeyboru, Nilüfer Belediyespor, PTT, Sarıyer Belediyespor, Sistem9 Yeşilyurt, Türk Hava Yolları ve VakıfBank takımları mücadele edecek.


- Şampiyonlar


Kadın voleybolunda geride kalan 35 sezonun şampiyonları şunlar:


SezonŞampiyon
1984-1985Eczacıbaşı
1985-1986Eczacıbaşı
1986-1987Eczacıbaşı
1987-1988Eczacıbaşı
1988-1989Eczacıbaşı
1989-1990Emlak Bankası
1990-1991Emlak Bankası
1991-1992VakıfBank
1992-1993Güneş Sigorta
1993-1994Eczacıbaşı
1994-1995Eczacıbaşı
1995-1996Emlak Bankası
1996-1997VakıfBank
1997-1998VakıfBank
1998-1999Eczacıbaşı
1999-2000Eczacıbaşı
2000-2001Eczacıbaşı
2001-2002Eczacıbaşı
2002-2003Eczacıbaşı
2003-2004VakıfBank Güneş Sigorta
2004-2005VakıfBank Güneş Sigorta
2005-2006Eczacıbaşı
2006-2007Eczacıbaşı
2007-2008Eczacıbaşı Zentiva
2008-2009Fenerbahçe Acıbadem
2009-2010Fenerbahçe Acıbadem
2010-2011Fenerbahçe Acıbadem
2011-2012Eczacıbaşı VitrA
2012-2013VakıfBank
2013-2014VakıfBank
2014-2015Fenerbahçe Grundig
2015-2016VakıfBank
2016-2017Fenerbahçe
2017-2018VakıfBank
2018-2019VakıfBank
2019-2020Lig tamamlanamadı

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