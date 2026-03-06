  • İSTANBUL
Kadınlar tuvaletindeki sapık böyle yakalandı! Maymun gibi yürüttüler

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Hatay'da bir akaryakıt istasyonunun tuvaletinde kadınların görüntülerini çeken sapık yakalandı. Polisin sapığı yürütme şekli büyük beğeni topladı.

İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda 3 Mart tarihinde yaşanan olayda kadınlar tuvaletinde ihtiyacını gidermek isteyen B.N.K., kabininin içerisinde fotoğraf ve videosunun çekildiğini fark etti.

Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine kadının fotoğraf ve videosunu çeken 21 yaşındaki S.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın telefonunda ön inceleme yapıldığında 4 aylık süreçte akaryakıt istasyonunda kadınlar tuvaleti içerisine saklanarak 15 farklı kadının görüntülerini çektiği tespit edildi.

Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

