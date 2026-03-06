  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
SGK'dan milyonları ilgilendiren duyuru: Bu parayı sakın ödemeyin! Saral’dan Yavaş’a tepki: ABB'nin zaafiyetleri dur durak bilmiyor... Hindistan'ı kahreden gelişme: Türkiye'deydi, iflas etti Gelişmeye bak! Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok Aliyev ile Şahbaz Şerif arasında 'savaş' görüşmesi! 'Bizzat söyledim...' Gözler BJK-GS derbisinde artık: Orkun Kökçü zirvede: Torreira onu izliyor Trump iyice köşeye sıkıştı: Gizli tutulan Epstein belgeleri yayınlandı! İspanyol devi Osimhen ile ilgileniyor Tüm İtalya bunu konuşuyor: Hakan Çalhanoğlu kararını verdi: Rotası belli İran savaşı sürerken Türkiye Bayraktar Kızılelama'yı havalandırdı! Resmen hayalete döndü
Spor
7
Yeniakit Publisher
İspanyol devi Osimhen ile ilgileniyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İspanyol devi Osimhen ile ilgileniyor

İspanyol devi FC Barcelona, Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'e kancayı taktı.

#1
Foto - İspanyol devi Osimhen ile ilgileniyor

Galatasaray'da attığı gollerin yanı sıra sergilediği başarılı performansla da dikkat çeken Victor Osimhen, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında yer almaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı golcüsü için İspanya La Liga'nın dev ekibi FC Barcelona'nın devrede olduğu bildirildi.

#2
Foto - İspanyol devi Osimhen ile ilgileniyor

The Athletic'te yer alan habere göre; Barcelona, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Katalan ekibinin Lewandowski'nin alternatifi olarak 4 isim belirlediği ve çalışmalara başladığı ifade edildi.

#3
Foto - İspanyol devi Osimhen ile ilgileniyor

Barcelona Sportif Direktörü Deco ve transfer komitesi, Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'i takip ediyor. Golcü transferi, Robert Lewandowski’nin sözleşmesi bitince ayrılması durumunda daha da önem kazanabilir.

#4
Foto - İspanyol devi Osimhen ile ilgileniyor

Barcelona'nın belirlediği golcü adayları arasında yer alan isimler şu şekilde: Victor Osimhen, Julian Alvarez, Harry Kane, Omar Marmoush

#5
Foto - İspanyol devi Osimhen ile ilgileniyor

Transfer listesinin ilk sırasında Atletico Madrid'den Julian Alvarez’in bulunduğu, ancak Arjantinli golcünün Madrid temsilcisinde uzun süreli sözleşmesinin olması ve yüksek bonservis beklentisi nedeniyle transferin kolay olmayacağı ifade edildi.

#6
Foto - İspanyol devi Osimhen ile ilgileniyor

27 yaşındaki Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 25 karşılaşmada 17 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Beter olun beter! İsrail dostu ülkenin savaş uçağı kayboldu
Dünya

Beter olun beter! İsrail dostu ülkenin savaş uçağı kayboldu

Terör devleti İsrail'in dostu Hindistan'da orduya ait "Su-30MKI" tipi savaş uçağı radardan kayboldu.

Askeri kargo uçağı düştü
Dünya

Askeri kargo uçağı düştü

Cezayir Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; ülkede askeri kargo uçağı düştü.
CHP’li Özgür Özel'e milli güvenlik tokadı! Şule Perinçek'ten Akit TV’de tarihi kapak
Gündem

CHP’li Özgür Özel'e milli güvenlik tokadı! Şule Perinçek'ten Akit TV’de tarihi kapak

Akit TV ekranlarında yayınlanan programda, Vatan Partisi MYK Üyesi Şule Perinçek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Türkiye’nin savunma sistem..
Hedefi bu kez ne Filistin ne de İran... Katil İsrail'den saldırı ve sürgün tehdidi
Gündem

Hedefi bu kez ne Filistin ne de İran... Katil İsrail'den saldırı ve sürgün tehdidi

Terör oluşumu İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye’de yüz binlerce insanın yaşadığı mahalleler için sürgün ve saldırı teh..
Trump kabinede düğmeye bastı: İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem görevden alındı
Dünya

Trump kabinede düğmeye bastı: İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem görevden alındı

ABD Başkanı Donald Trump, göçmenlik politikaları nedeniyle tepki çeken İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'i görevden aldığını duyurdu. Trump, No..
Bahreyn ülke olalı böyle bir şey yaşamadı! Rakamlar açıkladılar
Dünya

Bahreyn ülke olalı böyle bir şey yaşamadı! Rakamlar açıkladılar

Bahreyn, İran’ın misilleme saldırılarında bugüne kadar 78 füze ve 129 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23