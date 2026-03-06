İspanyol devi Osimhen ile ilgileniyor
İspanyol devi FC Barcelona, Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'e kancayı taktı.
Galatasaray'da attığı gollerin yanı sıra sergilediği başarılı performansla da dikkat çeken Victor Osimhen, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında yer almaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı golcüsü için İspanya La Liga'nın dev ekibi FC Barcelona'nın devrede olduğu bildirildi.
The Athletic'te yer alan habere göre; Barcelona, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Katalan ekibinin Lewandowski'nin alternatifi olarak 4 isim belirlediği ve çalışmalara başladığı ifade edildi.
Barcelona Sportif Direktörü Deco ve transfer komitesi, Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'i takip ediyor. Golcü transferi, Robert Lewandowski’nin sözleşmesi bitince ayrılması durumunda daha da önem kazanabilir.
Barcelona'nın belirlediği golcü adayları arasında yer alan isimler şu şekilde: Victor Osimhen, Julian Alvarez, Harry Kane, Omar Marmoush
Transfer listesinin ilk sırasında Atletico Madrid'den Julian Alvarez’in bulunduğu, ancak Arjantinli golcünün Madrid temsilcisinde uzun süreli sözleşmesinin olması ve yüksek bonservis beklentisi nedeniyle transferin kolay olmayacağı ifade edildi.
27 yaşındaki Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 25 karşılaşmada 17 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
