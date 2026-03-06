  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor
Gözler BJK-GS derbisinde artık: Orkun Kökçü zirvede: Torreira onu izliyor
Emrah Savcı

Bu sezon Süper Lig'de 3. bölgeye en fazla isabetli pas gönderen orta saha oyuncusu Orkun Kökçü... Beşiktaş'ın yıldızını Galatasaray'dan Lucas Torreira takip ediyor.

Süper Lig'de bu sezon üçüncü bölgeye en fazla isabetli pas veren orta saha oyuncuları ve isabet yüzdeleri şöyle (Ortalama):

Orkun Kökçü- 7.45 (y) Lucas Torreira- 6.81 (?) Matteo Guendouzi- 6.71 (?) Olivier Ntcham- 6.69 (y) Christ Inao Oulai- 6.33 (?)

Beşiktaş'ın flaş transferi Orkun Kökçü, sezonun ilk yarısında bazı tartışmaların merkezinde yer almıştı.

Ancak ikinci devreyle birlikte formunu iyice artırdı. Şu anda Siyah-Beyazlı ekibin orta alanında her şeyi organize ediyor. Hem hücumda hem de savunmada çok iyi iş çıkarıyor.

Fenerbahçe'nin devre arası transferlerinden Matteo Guendouzi ise listedeki diğer isimler kadar maça çıkmasa da iyi bir ortalama yakaladı. Fransız futbolcu şu ana kadar 7 Süper Lig karşılaşmasında 630 dakika görev yaptı. Henüz skor katkısında bulunamasa da 3. bölgeye pas ortalaması gayet iyi... Galatasaray'dan Lucas Torreira ise istikrarını koruyor.

