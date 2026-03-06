Gözler BJK-GS derbisinde artık: Orkun Kökçü zirvede: Torreira onu izliyor

Fenerbahçe'nin devre arası transferlerinden Matteo Guendouzi ise listedeki diğer isimler kadar maça çıkmasa da iyi bir ortalama yakaladı. Fransız futbolcu şu ana kadar 7 Süper Lig karşılaşmasında 630 dakika görev yaptı. Henüz skor katkısında bulunamasa da 3. bölgeye pas ortalaması gayet iyi... Galatasaray'dan Lucas Torreira ise istikrarını koruyor.